Menjívar reacciona a castigo y revela que no va a ver los partidos del Mundial 2026

El portero del los albos fue consultado sobre la próxima cita, el clásico contra Marathón que aún no tiene definida la sede luego del castigo que recibió Olimpia por los fuertes disturbios contra Motagua. Por otro lado, revela que no verá el Mundial 2026 que arranca en menos de dos meses.

Choloma, Honduras.- Edrick Menjívar valoró el triunfo de Olimpia sobre Choloma anoche que coloca a su equipo en la parte alta de la clasificación y aseguró que el ambiente le hizo recordar a los partidos que se protagonizaban en la extinta Copa Presidente.

Triunfo en Choloma

"Es bueno visitar estos lugares donde hay tanto cariño de la gente. Una vez se vio en la Copa Presidente, ojalá esos tipos de torneos vuelvan.

"Es bonito. Una vez nos tocó visitar Roatán con el Olimpia. Es bonito que podamos visitar esos lugares o pueblos, porque muchas veces la gente no puede venir a Tegucigalpa o San Pedro Sula a ver a su equipo. Ese torneo era bonito. Hay un acercamiento con todos los aficionados del país, que todos puedan ver a su equipo, ojalá que en algún momento pueda volver un torneo como ese".

Tres puntos importantes

"Fuimos contundentes, las que tuvimos pudimos concretarlas en una cancha complicada, contra un equipo que juega muy bien también. Samos que Choloma se está jugando su descenso, que será difícil, pero fue un ambiente bonito, ojalá que todos los estadios fueran así".

Clásico contra Marathón, ¿dónde le gustaría jugarlo?

"Nos gustaría jugar en Tegucigalpa, ¿no? Es nuestra cancha, no queremos sumar más viajes, sabemos lo complicado que es eso. Nosotros también estamos con la incertidumbre, no nos han dicho nada de dónde se podría jugar, pero en cualquier cancha que se juegue buscaremos el resultado".

¿Fue injusto el castigo para Olimpia?

"Sí, no entiendo bajo qué ley castigan al equipo visitante. Es como que hubiese pasado un relajo acá en Choloma y nos castiguen en Tegucigalpa otra vez. El que ordena el espectáculo es el equipo local, pero ya está, ya nos suspendieron y ahora a asimilarlo".

Cambios en la segunda vuelta del Olimpia

"Hemos sidos más consistentes. En la primera vuelta fuimos irregulares. En esta segunda hemos tenido una buena consistencia, Olimpia aspira estar siempre en el primer lugar, pero sabemos que quedar en el primer lugar no es definitivo. En esta segunda vuelta nos teníamos que encontrar como equipo para lo más importante que es el repechaje".