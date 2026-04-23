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Mauricio Dubón y Braves siguen encendidos: Ganan nueva serie en MLB y así le fue al hondureño

Los Bravos de Atlanta tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 15:48
Mauricio Dubón y Braves siguen encendidos: Ganan nueva serie en MLB y así le fue al hondureño

El pelotero catracha se ha convertido en unos de los mejores del equipo.

Foto: Cortesía.

Atlanta, Estados Unidos.- La temporada 2026 está siendo grandiosa para los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol y el hondureño Mauricio Dubón forma parte.

Hoy lograron ganar su séptima serie de ocho disputada, la otra fue un empate. Vencieron 7-2 a los Washington Nationals y llevarse 3-1 el cruce.

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Mauricio Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.

Se quedó con 89 turnos al bate, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.

Los Bravos de Atlanta tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas, un porcentaje de .692 lo tienen también dominando el Este de la Liga Nacional.

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Ahora se preparan para volver a medirse a los Phillies de Philadelphia en la serie al mejor de tres juegos. Será de viernes a domingo.

Próximos juegos de los Braves

Viernes 24 de abril ante Phillies (5:15 pm)

Sábado 25 de abril ante Phillies (5:15 pm)

Domingo 26 de abril ante Phillies (11:35 am)

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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