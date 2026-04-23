Mauricio Dubón y Braves siguen encendidos: Ganan nueva serie en MLB y así le fue al hondureño

Hoy lograron ganar su séptima serie de ocho disputada, la otra fue un empate. Vencieron 7-2 a los Washington Nationals y llevarse 3-1 el cruce.

Atlanta, Estados Unidos.- La temporada 2026 está siendo grandiosa para los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol y el hondureño Mauricio Dubón forma parte.

Mauricio Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.

Se quedó con 89 turnos al bate, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.

Los Bravos de Atlanta tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas, un porcentaje de .692 lo tienen también dominando el Este de la Liga Nacional.