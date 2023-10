Mateu Lahoz revela su plática con Messi: “Me pidió disculpas por lo que dijo; era alguien diferente”

“No quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que había con él. La FIFA no puede poner un árbitro así, porque no está a la altura”, señaló muy molesto Messi en aquella ocasión.

10 meses después de la conquista argentina en tierras qatarís, finalmente el controversial árbitro reveló que Messi finalmente lo llamó para pedirle disculpas.

“Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido. Era un Messi diferente en ese partido”, señaló Mateu en la Cadena Cope, en donde funge como comentarista tras colgar el silbato.