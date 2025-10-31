Mascherano elogia a Andy Najar: "Es un jugador que te puede hacer mucho daño"

Miami, Estados Unidos.- Inter Miami y Nashville se vuelven a enfrentar este sábado 1 de noviembre en el segundo partido de la serie al mejor de tres y la participación hondureña está garantizada. El pasado viernes 24 de octubre el Inter Miami venció 3-1 al Nashville en el Chase Stadium en el inicio de los playoffs de la temporada 2025 de la MLS y pueden sentenciar todo en el duelo de este sábado.

En la previa, el entrenador argentino de las Garzas donde tienen a Lionel Messi como la gran estrella, el exjugador Javier Mascherano, se rindió en elogios hacia el catracho Andy Najar. "Es una arma de ataque muy importante en Nashville, lateral muy profundo, que suele hacer mucho daño por la manera que juega Nashville, lo utilizan muchísimo. Es uno de los jugadores a minimizar porque te puede hacer mucho daño", expresó al medio Deporte Total USA el exjugador del Barcelona, Liverpool y de la selección de Argentina.