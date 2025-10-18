Najar comete grave error y Messi no perdona a Nashville con el Inter Miami

Miami, Estados Unidos.- El futbolista hondureño Andy Najar fue protagonista en el duelo Nashville vs Inter Miami en partido que cierra las vueltas regulares de la temporada en la MLS de los Estados Unidos.

El lateral derecho de la selección de Honduras comenzó de titular por la banda derecha, tuvo un gran primer tiempo, pero para su mala fortuna en el segundo tiempo un error suyo provocó que Messi marcara su doblete.

Lo ganaba 2-1 el Nashville ante Inter Miami, pero a los 62 minutos Najar cometió una falta penal luego de que el balón le impactó clara en la mano tras un pase donde el uruguayo Luis Suárez buscaba asistir a uno de sus compañeros.

Andy consciente de su error inclusive no se atrevió a reclamarle al árbitro por haber sancionado el lanzamiento desde los 12 pasos.

Inmediatamente, Lionel Messi tomó la pelota y su lanzamiento terminó en gol ya que en su remate engañó por completo al arquero del conjunto local. Fue el 2-2 parcial y posteriormente los dirigidos por Javier Mascherano lo remontaron con tanto de Baltasar Rodríguez en el 67.

Eso significó el doblete de Leo en el partido, además llegó a la cifra de 28 goles presente temporada siendo el máximo goleador de la campaña en el fútbol de la MLS de los Estados Unidos.

Otro dato histórico que arrojó la diana del campeón del Mundo por el penal cometido por Najar es que el argentino llegó a las 70 tantos de Lionel con el conjunto de La Florida.

LUCHA POR MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA

Por otra parte, Messi llegó a los 888 goles en su carrera profesional y se mantiene al acecho del portugués Cristiano Ronaldo, que este sábado también marcó con el Al Nassr de Arabia Saudita.

CR7 llegó a los 949 goles convertidos y está a solamente 51 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Como consecuencia, Cristiano Ronaldo lleva una ventaja de 61 goles más que Messi en una carrera donde ambos jugadores han demostrado ser unos auténticos cracks.