Talavera vs Real Madrid, EN VIVO: hoy, canal, dónde ver la Copa del Rey

Xabi Alonso opta por las rotaciones previstas para esta noche de Copa, aunque mantiene a Mbappé en la titularidad. Destaca la primera aparición del canterano David Jiménez como lateral derecho, junto a la presencia simultánea de Gonzalo y Endrick en la delantera.

Talavera, España.- Talavera CF y Real Madrid están empatando en el partido respectivo a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

MIN 4. ¡Uy! La tuvo Mbappé para marcar el primero, pero el arquero de Talavera achicó para detener el disparo del francés.

El Real Madrid visita al Talavera este miércoles en unos dieciseisavos de Copa del Rey en los que Xabi Alonso seguirá jugándose el crédito como técnico ante un equipo de Primera RFEF que se agarra a la “pasión” para afrontar un partido histórico para el club.

La 'Casa Blanca' se estrena en el torneo e intentará evitar sorpresas en los dieciseisavos de la Copa del Rey y avanzar a la siguiente ronda, donde ya se encuentra el Barcelona.

Xabi Alonso no quiere “ningún tipo de sorpresas”, consciente de que una eliminación tan temprana en Copa del Rey podría acabar con su puesto de trabajo. Un examen constante para el técnico español que, tras vencer al Alavés en Liga el domingo, se extrapola a una nueva competición: la Copa.

El Club de Fútbol Talavera llega al enfrentamiento copero después de romper una racha de seis derrotas consecutivas en liga, venciendo al Mérida (2-1) y con el recuerdo de la victoria que les ha clasificado a dieciseisavos de la Copa del Rey, un triunfo contra el Málaga (2-1).