Marvin Ávila: “No vivo con el dolor de haber sido futbolista”

El béisbol fue parte de la infancia de Marvin. Sin embargo, el fútbol y además su madre, le orillaron a este hobby que aún disfruta a sus 37 años de edad.



ADEMÁS: Octavio Lemus: “Si dejamos de soñar, dejamos de existir en este mundo”

Pero el sueño de batear lo cambió por el fútbol, sus amigos lo sedujeron hasta formar parte de las reservas del Club Deportivo Olimpia en San Pedro Sula. “En las reservas no era uno de los mejores, jugaba como lateral derecho...pero la escuela me destacaba un poco más. Hice la categoría infantil (14 años) no perseveré tanto porque no creía que era tan bueno, creo que era un jugador normal. No vivo con el dolor de haber sido futbolista”.