Faco Rivera, un soñador que se abre paso en el periodismo deportivo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Progreso, una ciudad que se ha convertido en cuna de grandes hondureños que han trascendido en el mundo de los deportes y el periodismo, es el lugar donde Roberto Francisco Rivera Maldonado, más conocido como “Faco”, viene haciendo ruido hace más de cinco años ofreciendo un contenido diferente a través de las redes sociales. Hijo de Selma Maldonado, una prominente periodista de su ciudad, ya tiene experiencia en radio, televisión y redes sociales, donde a sus 20 años, se ha ido posicionando entre los grandes que han destacado en la cobertura periodística.



Para conocer cómo es que el joven ha sabido meterse entre los grandes, te invitamos a que leas esta increíble historia.



¡Que la disfruten!



¿Qué tal Faco?



Tocayo es un tremendo privilegio compartir en este espacio, muchísimas gracias a El HERALDO por tomar en cuenta mi trayectoria y espero que podamos pasar un gran momento. ¿Quién es Roberto Rivera?



Yo consideraría que soy un soñador, una persona muy comprometida con las cuestiones que le apasionan, creo que voy más por las expectativas de lo que yo quiero quiero a lo que la gente espera y eso es lo que me ha mantenido bastante sereno y considero que soy muy yo, no he negociado en ningún momento ser tal cual como soy, no sigo ningún tipo de agenda ni nada por el estilo y eso lo que me tiene bastante contento y así podría describirme.

¿Cómo te defines profesionalmente hablando?



Soy muy penoso a la hora de hablar sobre mi persona, pero soy muy comprometido y envuelto a mantenerme a la vanguardia y yo diría que tengo un destello de profesionalismo que quiero marcar y creo que es eso lo que me definiría como profesional... ¿Cuántos hermanos?



Tengo afortunadamente dos hermanitas a las que quiero mucho, por parte de mi papá, en el matrimonio anterior de mis padres, pues solo soy yo, así que ponele que fueron bastante años de ser el favorito y yo molesto un poco de que todavía lo soy. ¿Sos el consentido? Yo creo que sí, son muchos años de diferencia y se nota más la buena onda conmigo.

Muy soñador desde pequeño

¿Qué soñabas de pequeño? Yo creo que van de la mano las dos cosas porque fíjate que siempre me gustaron los medios de comunicación antes que el deporte, mi familia materna está bastante vinculada con los medios de comunicación y creo que fue una de las particularidades primordiales para que yo me dedicara a esto, pero si hay un detonante en esa aspiración fue un programa que transmitía Disney...muchos niños querían participar en el programa en cambio yo imitaba al que dirigía. De pequeño en el cuarto de mis papás y cuando nadie me miraba -porque era muy penoso y creo que soy muy penoso, ya no tanto ante la cámara- me ponía a emular lo que él hacía para dirigir este programa y desde ahí hice una conexión con el deporte; mis primos del lado paterno son muy amantes del fútbol desde una edad muy pequeña y uno como para querer entrar le empieza a gustar y así fue que adentré en ese mundo de los deportes y esa es una de las cosas que más me apasiona.

¿Tu mamá es periodista?



Sí, Selma Maldonado le mando un abrazo (sonríe) ¿Qué admiras de su trabajo?



La manera en que busco las oportunidades sin ningún tipo de temor alguno al rechazo y muchísimo menos a experimentar y creo que lo saqué mucho de ella, muchísima inquietud cultural por parte de ella, igual de mi padre... la manera en que busco las oportunidades sin importar cual fuese su enfoque, pero con la intención de experimentar y aprender y eso fue lo que construyó un poco la carrera de ella y que condicionó diría yo la mía.



Salvador Nasralla representaba bastante para mi generación, las pasadas y para muchas porque era la voz cantante de este gremio, entonces yo creo que Salvador era el primero afortunadamente tengo una relación buena con él, han sido muy buenas vibras las que el me ha dado, otra persona que admiro muchísimo y puedo llamarle amigo es Rely Maradiaga, me gusta mucho lo que hace, incluso elaboro un concepto muy inspirado de lo que hace él y sin duda alguna muchísimos otros referentes, mi mamá por ejemplo era esa primera persona y si hay alguien que debo mencionar y que me ha abierto las puertas en este mundo y también -ha prácticamente forjado una gran responsabilidad en mí - es mi tío Elder Maldonado que también se dedica a los medios de comunicación que es una persona que desde muy pequeño me enseñó este mundo y fue esa primera referencia que yo tuve. ¿Cómo fue la experiencia de hacer el segmento Olé, Olé?



Fue bastante bonito porque afortunadamente la gente ya recibe ese concepto con bastante aprecio, en el momento que Rely lo inició el mismo cuenta que la gente no estaba acostumbrada, así que nos hizo un favor a todos los que hemos tratado de hacer este tipo de dinámicas. A mí honestamente me impresionó la manera en la que la aceptó la gente, lo esperé por el tipo de evento, porque el primero inició en un partido de liga mayor, es decir personas de la ciudad que conozco jugaban en ese equipo, las familias son de este equipo y siguen ahí, entonces fue una experiencia bastante delicada porque no lo había hecho antes y lo probé a mi manera...

Un niño haciendo periodismo

¿Qué ha sido lo más difícil de ejercer en el periodismo deportivo en Honduras?



Hay un hermetismo con hacer periodismo independiente y yo creo que la barrera en ese sentido es la manera de estar en un medio grande sin hacer otro tipo de dinámicas, yo creo que hay mucha gente que lucha con eso, yo en algún momento fui parte de ese grupo, la cuestión es que me di cuenta, afortunadamente a una edad que estaba muy joven cuando empecé en esto, y ya quería mi oportunidad, tenía 15 años y era muy poco probable que sin hacer algún tipo de trabajo lo pudiera lograr...hay que ver esos espacios por ejemplo TikTok, es otro tipo de contenido, hay muchísimas plataformas en las que se puede crecer y yo creo que es una de las complejidades, hay colegas que no ven hacia esa ventana. Con los años he dejado atrás esto de la edad, sí en algún momento, no dentro del canal, pero sí dentro de un evento en algún tipo de situación en el que el grupo fuese de la vieja guardia y la nueva generación y el niño de 16, 17 o 18 años que estaba ahí con su cámara y con las ganas de aprender, pero al final yo creo que me he hecho valer de lo que aprendido de lo que trato de saber día con día, pero al final yo creo que eso ha sido lo evolutivo. ¿Te has encontrado colegas que han querido verte de menos?



Sí, yo creo que todos, seguramente te has sentido identificado con algún caso particular, existe esto de las nuevas generaciones y me costó entender porque nunca me ha gustado pensar que alguien piense así, me disgusta que alquien pueda pensar así, pero lo terminé entendiendo, a veces representa una amenaza para un colega, o al menos para ellos. Entonces en que muchas personas piensen así va a condicionar actitudes para mí no corresponde y sí respondiendo tu pregunta nunca me lo he tomado personal, al empezar bastante temprano aprendí rápido, no todo es personal, al final puede ser un mal día que tenía esa persona y si es personal no debe de truncar y manchar la aspiración que uno tiene...Leo Paz, de Teleprogreso, fue de las primeras personas que me recibió de una manera grandiosa en los medios de comunicación y siempre me decía eso: “Te felicito” porque antes no había tantos espacios y así hay otras personas que ni siquiera tanto de la vieja guardia, pero si de una generación no tan alejada a la nuestra que también tienen ese tipo de sesgo, pero al final uno debe de sacarle provecho al que ya lo están tomando en cuenta en ese sentido, si estás haciendo ruido, espero que algo bueno sea.

¿Qué fue lo primero que hiciste en el periodismo?



Fotoperiodismo fue lo primero, la cámara es lo que me ha unido con el periodismo deportivo. ¿Quién te enseñó a hacer fotografía?



Fíjate que creo soy ese meme de adolescente con una cámara que le terminé robando a mi papá -le mando un saludo-, se la terminé secuestrando jaja pero fue eso y aprendí mucho sobre la marcha del popular, admirado y querido Neptalí Romero que también es de la ciudad y le tenemos un afecto bastante grande dentro los partidos en los que yo fungí como fotógrafo de Honduras El Progreso, que fue una de las primeras misiones que tuve en este gremio. Mi buen amigo que me acompaña en la dirección de Faco Sport, José Barahona, también sabe mucho y me enseñó.

¿Luego fue radio o televisión?



Primero fue la televisión antes que la radio, mi mamá me decía: “Ay bandido, mirá como nos costó a nosotros y vos hiciste los pasos al revés jajaja” ¿Qué tan adicto eres al tema de las redes sociales?



Muchísimo, pasó mucho en Instagram, pero al final paso en todas, pero esa es mi favorita, es en la que me desempeño, es la que considero que conozco. Hace poco le agarré el gusto a TikTok para crear, no para ver pero si para crear, y más allá de ser esa plataforma que le disgusta a la gente porque no representa lo que soy, no todos son tiktoker, son creadores de contenido. ¿Dónde quieres establecerte en el periodismo deportivo?



Es una pregunta bastante difícil para responderte porque lo pienso mucho. Me gusta la radio y no había tenido la oportunidad de estar, me fascina como no tenés una idea, la oportunidad que me ha dado Óscar Fúnez -un gran colega y amigo- me gusta mucho, pero la televisión es la que me ha visto crecer y la que me siento muy cómodo y siento que es en la que mejor lo hago, pero si me apasiona el relato deportivo, lo practico día con día, si algún día se da la oportunidad no quiero parecer el que piensa saberlo todo, me pongo a practicar y ahí me gustaría desempeñarme más. ¿Te has planteado narrar un partido?



Totalmente, lo practico día con día, lo he practicado muchísimas veces, le mando un saludo a un buen amigo si tiene la oportunidad de ver esto, Omar Faraj me decía: “Practicá con un partido en mute”, y eso lo hago, cuando mis amigos están jugando FIFA, y ayer lo hice justamente grabándome y noté que existía una dificultad y eso seguramente lo voy a resolver....

¿Cómo es un día normal de Faco?



Es algo que me parece raro, la gente piensa que paso todo el día en un ordenador o computadora, pero quizás no es todavía, hay personas o colegas que se dedican estar un día entero en la redacción una semana entera y es un trabajo súper honorable, pero no he llegado a tener ese tipo de jornadas porque es más el trabajo de video o de notas muy cómodo, en mi casa, antes sí cuando estaba en el canal era todo el día, la cuestión cambió por la pandemia...no es un día muy apretado, me despierto no tan temprano como otras personas, ponele que 8 o 9 de la mañana estoy arriba, en un caso extraordinario y casi obligado a las 7 de la mañana; si algo de trabajo vos sabes que a las 4 o 5 de mañana no hay ningún problema...trato de subir contenido todos los días a mi cuenta personal y evidentemente a Faco Sport que no deja de recibir contenido todos los días. ¿Te gusta la política?



Ahora mismo no se, si me mantengo muy informado honestamente envuelto desde afuera porque me gusta la carrera que llevo...he aprendido mucho de mi familia, trato de no tener un sesgo a la hora de opinar porque existen preferencias o mejor dicho ideales de por medio y trato de mantenerme muy al margen en ese sentido. ¿Qué detestas de las personas?



¡Íjole! Que me mientan, no me gusta mucho, me da muy malas vibras, no me gusta la soberbia.

¿Cuál es tu mayor miedo en la vida?



Yo creo que por joven, es perder a mis padres, lo pienso y si lo digo más me quedo sin energía en la garganta y yo creo en que también en dejar de ser feliz, y no porque lo sea permanentemente, sino el perder esa ventana y espacio que me da alegría...yo creo que también estar solo. ¿Qué representa Dios en la vida de Faco?



Soy creyente, pero no estoy muy vinculado a la iglesia en algún momento sí, tengo mis reservas sobre el caso, pero si soy creyente y creo que el tener fe en algo, en este caso en Dios, es importante. No critico a quienes no creen, pero la fe mueve montañas, te mantiene bastante activo y vivo. Mi relación con Dios es hasta el momento o diría que podría ser mejor, pero sí representa algo desde pequeño.

En corto Un libro: Los días y los muertos

Comida favorita: Un buen corte de carne

Ir a la disco o viajar: viajar me gusta más

Si volvieras a nacer serías: Jugador de fútbol, porque soy malo

Canción favorita: Amor al arte

Un sueño: relatar un partido

Cerveza o vino: No me gusta el alcohol fijate, pero estaría más cerca de tomar un vino con mi mamá.

Honduras Progreso: El equipo de mi niñez.

El equipo que sigues en la Liga Nacional: Honduras Progreso (sonríe porque sabe que no es así).