Marruecos derrota 16-0 a Nueva Caledonia y registra la mayor goleada en un Mundial FIFA

Catar.- La selección de Marruecos sub-17 ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Catar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda: ha quedado tercero del grupo B por detrás de Japón y Portugal.