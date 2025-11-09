  1. Inicio
Luis Suárez enciende las redes tras burlarse de Andy Najar por goleada del Inter Miami

Inter Miami selló su pase a la siguiente fase de los playoffs de la MLS, lo cual sirvió como desahogo para el delantero uruguayo

  • 09 de noviembre de 2025 a las 10:53
Suárez no estuvo en el tercer partido de los playoffs por sanción.

Foto: EL HERALDO.

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y selló su pase a la siguiente fase de los playoffs de la MLS. El astro argentino se despachó con doblete y otro dos más de Tadeo Allende, dejaron eliminado al equipo de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta.

Una de las grandes ausencias del partido para las "Garzas" fue Luis Suárez, quien no pudo jugar tras haber sido sancionado por haberle dado una patada al catracho Andy Najar en el partido anterior.

Inter Miami con doblete de Messi despide al Nashville de Najar y Acosta

El castigo impuesto por la MLS no le cayó nada bien al atacante uruguayo, quien después del partido no se quedó callado y encendió la polémica en redes sociales.

Nashville SC publicó una imagen de Andy Najar en su cuenta de X y Luis Suárez decidió comentar con dos emojis: una mano despidiéndose y una cara guiñando el ojo.

El gesto del delantero uruguayo fue interpretado por muchos aficionados como una burla hacia el jugador hondureño tras la eliminación, ya que Suárez fue sancionado precisamente por una acción contra él.

Estadio Nacional de Nicaragua: así es el recinto donde Honduras puede sellar su pase al Mundial 2026

El gesto del exBarcelona desató cientos de comentarios, en los cuales algunos lo acusaron de poco profesional y otros lo defendieron diciendo que solo fue una broma.

Redacción web
Gilmer Barralaga

