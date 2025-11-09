Luis Suárez enciende las redes tras burlarse de Andy Najar por goleada del Inter Miami

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, goleó este sábado 4-0 al Nashville SC y selló su pase a la siguiente fase de los playoffs de la MLS. El astro argentino se despachó con doblete y otro dos más de Tadeo Allende, dejaron eliminado al equipo de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta.

Una de las grandes ausencias del partido para las "Garzas" fue Luis Suárez, quien no pudo jugar tras haber sido sancionado por haberle dado una patada al catracho Andy Najar en el partido anterior.