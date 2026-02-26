Marathón vs Génesis EN VIVO: Hora y canal dónde ver PARTIDO HOY ONLINE

San Pedro Sula, Honduras .- El Marathón de Pablo Lavallén está igualando 0-0 ante el Génesis PN por el cierre de la jornada 8 del torneo Clausura en la cancha del estadio Francisco Morazán.

El verde llega en crisis tras acumular cinco partidos consecutivos sin ganar en el certamen, pero más allá de eso, el verde es sexto con ocho unidades. Génesis PN, por su parte, tiene la gran oportunidad de escalar en la zona roja de la Liga Nacional.

Alineaciones:

Marathón: 23-César Samudio; 8-Tomás Sorto, 4-Javier Rivera, 2-Henry Figueroa, 19-José Aguilera; 17-Alexy Vega, 10-Damin Ramírez, 7-Isaac Castillo, 54-Jaylor Fernández; 11-Nicolás Messiniti, 79-Rubilio Castillo.

Génesis: 12-Ronaldo Balanta; 30-Juan Riascos, 2-Allans Vargas, 27-Jhonatan Paz, 32-Gabriel Araujo; 15-Edwin Maldonado, 22-Roger Sander, 17-Denilson Núñez, 7-Jeffry Miranda, 14-Juan Carlos Moreno; 13-Angel Tejeda