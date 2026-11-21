San Pedro Sula, Honduras.- Marathón se llevó el clásico sampedrano tras derrotar 2-1 al Real España en el estadio Morazán, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Los verdolagas fueron efectivos frente al arco y aprovecharon los errores de la Máquina para quedarse con tres puntos importantes.

Los de Silvio Rudman no solo se llevan el orgullo de quedarse con el derbi de la ciudad industrial, también de despojar a su vecino del segundo puesto.

Con este triunfo los verdolagas llegaron a 31 puntos quedando en el segundo puesto y dejando a los aurinegros de terceros a la espera de lo que suceda entre Motagua y Olimpia, de ganar los azules, bajarían a cuartos. ACCIONES

El Real España comenzó decidido a imponer condiciones y desde los primeros minutos mostró una propuesta ofensiva que puso en aprietos a la defensa verdolaga. Apenas al minuto 5, Ángel Sayago estuvo cerca de abrir el marcador después de conectar un centro de Franklin Flores desde la izquierda, pero su remate se marchó por encima de la portería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Máquina insistió y al minuto 6 volvió a rozar el gol. Sayago ganó un balón dividido ante Henry Figueroa, se metió al área y sacó un derechazo que terminó estrellándose en el poste. El conjunto aurinegro estaba haciendo méritos para ponerse en ventaja, pero el fútbol tenía preparada otra historia. Al minuto 10, Jhow Benavídez recuperó una pelota tras una mala salida de Javier Rivera y habilitó a Roberto Osorto, quien se animó con un potente disparo desde fuera del área que pasó muy cerca del arco. Real España dominaba las acciones y generaba las ocasiones más claras, aunque no conseguía traducir su superioridad en el marcador.

Sin embargo, fue el Marathón el que encontró el camino al gol. Al minuto 20, Damín Ramírez aprovechó un desvío en la defensa aurinegra para sorprender a Roberto López, quien no pudo reaccionar a tiempo y terminó viendo cómo el balón se metía en su portería. Los verdolagas golpeaban primero en el clásico sampedrano.

La anotación encendió el partido y el Real España buscó reaccionar rápidamente. Al minuto 22, los aurinegros solicitaron una revisión mediante el FVS por una posible mano de Tomás Sorto dentro del área, luego de un centro de Roberto Osorto. Jefferson Escobar revisó la acción, pero decidió no sancionar penal. El Marathón también acudió al FVS al minuto 29 por una posible mano de Daylor Cacho tras un centro de Javier Arriaga. No obstante, el árbitro mantuvo su decisión de no señalar ninguna infracción, por lo que el encuentro continuó con la ventaja verdolaga. Cuando el Real España parecía estar cerca del empate, llegó otro golpe del Monstruo Verde. Al minuto 38, Alberth Elis aprovechó un error del guardameta Roberto López, quien soltó el balón en una acción comprometida. El delantero verdolaga recuperó la pelota y asistió a Javier Arriaga, quien se acomodó de zurda y mandó el esférico al fondo de las redes para establecer el 2-0. La Máquina no bajó los brazos y encontró recompensa antes del descanso. Al minuto 43, un centro desde la izquierda terminó en la cabeza de Ángel Sayago. El portero rechazó el primer intento, pero el atacante aurinegro estuvo atento al rebote, levantó el balón y consiguió marcar para descontar y devolverle la emoción al clásico. El primer tiempo terminó con el 2-1 favorable al Marathón.

En el complemento, el Real España volvió a salir con determinación y estuvo cerca de conseguir la igualdad apenas al minuto 47. Darixon Vuelto envió un centro desde la izquierda y Javier Arriaga, en su intento por despejar, casi termina enviando el balón a su propia portería. El susto fue grande para los verdolagas. Con el paso de los minutos, la Máquina mantuvo la iniciativa y buscó abrir espacios ante un Marathón que apostó por defender su ventaja y aprovechar cualquier oportunidad para hacer daño. Al minuto 72, Antony García levantó un centro desde la derecha que estuvo cerca de encontrar la cabeza de Ángel Sayago, pero el atacante no logró desviar el balón. El encuentro también tuvo momentos de tensión. Al minuto 67, el árbitro sancionó una falta peligrosa a favor del Real España tras una infracción sobre Nixon Cruz, mientras que en las gradas se registró un momento de preocupación por un posible disturbio en el sector donde se encontraban aficionados del Marathón, lo que provocó la intervención de elementos de la Policía Nacional. En el tramo final, los aurinegros siguieron buscando el empate, pero el Monstruo Verde resistió los intentos de su vecino. Al minuto 89, el Real España solicitó una nueva revisión mediante el FVS por un posible penal, aunque Jefferson Escobar mantuvo su criterio y no señaló ninguna infracción.

El pitazo final confirmó el triunfo del Marathón por 2-1 en el clásico sampedrano. Aunque el Real España tuvo mayor iniciativa y generó varias ocasiones claras, los verdolagas supieron aprovechar sus oportunidades y castigaron dos errores del rival para quedarse con una victoria de enorme valor en la jornada 15 del Apertura.

Ficha técnica