Manuel Neuer sorprende al despedirse de la selección: “No ha sido fácil”

“Todos los que me conocen saben que esta decisión no ha sido fácil para mí. Me siento muy bien físicamente y, por supuesto, me hubiera gustado mucho estar en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México”, expresa Neuer en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Al mismo tiempo, estoy convencido de que ahora es el momento adecuado para dar este paso y concentrarme plenamente en el Bayern de Múnich”, añadió el experimentado portero.

De esta manera, Neuer, que confirmó que había mantenido con el seleccionador Julian Nagelsmann “una conversación de confianza y agradecimiento” para transmitirle su decisión, pone fin a sus 15 años de trayectoria como portero de su país, con el que conquistó el Mundial de Brasil-2014 y jugó 124 partidos internacionales.

“Fue un momento que me marcó y del que estoy muy orgulloso”, dijo sobre la conquista de hace una década. “Ganar el título de 2014 y también el ambiente especial durante la Eurocopa en casa este año son aspectos destacados por los que estoy sumamente agradecido”.