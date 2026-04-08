¡Malas noticias! Leicester City queda al borde del descenso tras dura sanción

Londres, Inglaterra.- El Leicester City ha perdido la apelación contra la sanción de seis puntos que recibió por parte de la Premier League por una serie de irregularidades financieras cometidas en la temporada 2023-2024. El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero aún aplicando estas el incumplimiento de la norma superó los 20 millones de libras.

Por lo tanto, una comisión independiente, tras la denuncia de la Premier, determinó en febrero una sanción de seis puntos para los 'Foxes', decisión que apelarían poco después y que ha sido desestimada por otro tribunal independiente.