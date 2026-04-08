  1. Inicio
  2. · Deportes

¡Malas noticias! Leicester City queda al borde del descenso tras dura sanción

El equipo que hace 10 años conquistó una Premier que parecía imposible hoy está a punto de bajar a tercera tras ser sancionado por irregularidades financieras

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 11:05
¡Malas noticias! Leicester City queda al borde del descenso tras dura sanción

El Leicester City podría bajar a tercera división 10 años después de haber sido campeón de la Premier.

 Foto: @lcfc en Instagram

Londres, Inglaterra.- El Leicester City ha perdido la apelación contra la sanción de seis puntos que recibió por parte de la Premier League por una serie de irregularidades financieras cometidas en la temporada 2023-2024.

El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero aún aplicando estas el incumplimiento de la norma superó los 20 millones de libras.

Por lo tanto, una comisión independiente, tras la denuncia de la Premier, determinó en febrero una sanción de seis puntos para los 'Foxes', decisión que apelarían poco después y que ha sido desestimada por otro tribunal independiente.

¡Cristiano lidera! Los 20 deportistas que más dinero ingresan en 2026

Además, dentro de la misma sanción el Leicester fue acusado de no cooperar con la investigación y de no publicar sus cuentas a tiempo.

Campeón de la Premier League en 2016, mucho ha cambiado la historia para este Leicester, que ahora pelea por no bajar a la tercera división del fútbol inglés. Confirmada la sanción, el conjunto de Leicester es tercero por la cola con 41 puntos con siete jornadas por disputarse. La salvación queda a un punto, pero el Portsmouth tiene un partido por jugar.

De los últimos quince partidos que ha jugado, el Leicester sólo ha ganado uno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias