Luis Alvarado previo al Honduras-Corea del Sur: “Somos 11 contra 11, nosotros no tenemos nada que perder”

“Algunos me decían que nunca había competido a esta exigencia, nuestros jugadores corrieron 12 kilómetros lo cual es una brutalidad para el nivel en el que nosotros nos hemos formado. Ahora lo que cuesta es mantenerse en ese nivel. Lo que más corrimos fue 11 kilómetros ante Panamá. Estos jóvenes intentaron reponer ese duelo jugando ante Gambia. Al final no nos alcanzó, no pudimos, tenemos un estudio previo a Corea sobre lo que demostró en la Copa Asiática. Obviamente respetaron a Francia, cambiaron su sistema de juego, les funcionó, ya que por varios tramos del juego estuvieron bien, en las contras son letales”.

“Exactamente con hechos y conciencia. Muchos de ellos hace tres o cuatro años atrás no habían entrenado profesionalmente. Ahora están en un Mundial intentando pelear tu por tu con cada uno de los jugadores. Nosotros podemos ser superados en muchas situaciones. Todo parte en el convencimiento de los jóvenes y como bien le decía, ganar no te da chance de celebrar y perder tampoco de llorar. Esta es una competencia muy intensa, muy desgastante física y mentalmente”

“Soñar no cuesta nada, es un rival sumamente difícil, lo demostró contra Francia, en la Copa Asiática. Nosotros no tenemos nada que perder, queremos hacer una historia diferente para Honduras, los jóvenes tienen esa ilusión. Para nosotros todo es posible, somos 11 contra 11 dentro del rectángulo de juego, tenemos que ser sumamente disciplinados tácticamente para poder mantenernos a la altura de este torneo”.

El mensaje sobre David Ruiz: “Él es un jugador bastante interesante. Lo conocí en diciembre de 2019 y vi las condiciones que tiene, ahora lo está demostrando a nivel de MLS. Aquí lo más importante es ganarse el puesto con rendimiento, con trabajo, David ha demostrado condiciones. Para él es más fácil adaptarse a estas canchas, porque el entrena todos los días entrena en canchas de primer mundo. Él juega todos los fines de semana”.

La idea de juego con Isaac Castillo y ¿qué pasó con Jeffryn Macías?:

“Jeffryn Macías fue expulsado en nuestro último juego contra Estados Unidos, por lo cual estaba inhabilitado, pero ya está listo para tener para tener participación. En el caso de Isaac Castillo yo soy de los entrenadores que cuando convoco a un jugador o tengo esa cercanía lo primero que hago sentarme con el jugador con una pizarra y decirle ‘¿señálame dónde crees que es tu mejor posición?’. Cada uno de los jugadores que está aquí me ha dicho: ‘Yo soy lateral derecho’, ‘Yo soy medio centro’. Porque el día de mañana nunca me han gustado las excusas de mi parte sobre que un jugador me diga que lo pongo en una posesión que no le gusta jugar. Nos ha ayudado mucho en esa posesión, ha anotado un par de goles con nosotros”.