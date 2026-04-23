Lobos UPNFM vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choluteca, Honduras.- El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su etapa decisiva y la jornada 20 trae consigo un duelo directo por escalar posiciones en la tabla. UPNFM y Génesis PN se enfrentan en un compromiso cargado de tensión y con mucho en juego en la recta final del campeonato.

El encuentro se disputará en el estadio Emilio Williams Agasse, donde los universitarios buscarán hacerse fuertes en casa para dar un salto importante en la clasificación. No será un partido más: ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar, conscientes de que cualquier tropiezo puede dejarlos rezagados en la lucha por mejores posiciones.

La UPNFM ocupa actualmente la octava posición con 18 puntos, pero mantiene vivas sus aspiraciones de meterse a las triangulares. Un triunfo en esta jornada podría catapultarlos hasta la sexta casilla, dependiendo de otros resultados, lo que añadiría aún más valor a este compromiso.

Por su parte, Génesis PN, noveno con 16 unidades, llega decidido a dar el golpe como visitante. Una victoria no solo le permitiría superar a su rival directo, sino también reengancharse en la pelea y cambiar por completo su panorama en el torneo.

Con ambos equipos separados por apenas dos puntos, se espera un duelo cerrado, intenso y con mucha disputa en el mediocampo, donde cada error puede ser determinante.