Lionel Messi no está contento: Cristiano Ronaldo califica como premio ficticio el Balón de Oro

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no dejó pasar la ocasión para restarle valor al trofeo, calificándolo con una expresión contundente: “premio ficticio”. La ceremonia se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París.

Riad, Arabia Saudita.- La organización del Balón de Oro 2025 dio a conocer la lista de los 30 futbolistas que competirán por el prestigioso galardón que distingue al mejor jugador del planeta.

El astro portugués, máximo goleador histórico del fútbol, venía de firmar un triplete en un amistoso de pretemporada con el Al Nassr (Saudi Pro League) ante el Rio Ave (Primeira Liga).

Tras el encuentro, la prensa de su país le consultó su opinión sobre el galardón, que conquistó en cinco ocasiones, y el delantero no dudó en expresar su escepticismo, incluso pese a que entre los nominados figuran tres compatriotas: Vitinha, Nuno Mendes y João Neves.

No es la primera vez que CR7 lanza dardos contra el Balón de Oro. Este es el tercer año consecutivo que queda fuera de la lista de candidatos, algo que no concuerda con su estatus como el futbolista mejor pagado del mundo.

En la historia del premio, Cristiano es el segundo jugador con más trofeos (5), sólo superado por Lionel Messi que tiene ocho. Curiosamente, ni él ni el argentino están nominados este año.

La última vez que ambos aparecieron entre los candidatos fue en 2023, antes de dar el salto a ligas fuera de Europa, alejándose del foco competitivo del fútbol del ‘Viejo Continente'.