Fichajes: Real Madrid amarra delantero, estrella llegaría a Liga MX y el nuevo aliado de CR7

El mercado de fichajes internacional está al rojo vivo y aquí te mostramos los últimos movimientos que se han registrado. Cristiano Ronaldo tendrá nuevo aliado y el crack que llegará a la Liga MX.
El fichaje del defensa del Girona por el Nápoles será oficial en las próximas horas. La operación se cerrará cerca de los 18 millones de euros más otros 2 en variables; el lateral siempre ha escogido el Nápoles por encima del resto de opciones y el reconocimiento médico ya está planeado para los próximos días.
El Manchester City quiere que dos de sus jóvenes, Vitor Reis y Claudio Echeverri, se fogueen en el Girona, club satélite de los ingleses
Informa Matteo Moretto que la situación entre Álvaro Morata y el Galatasaray se ha desbloqueado y que, por tanto, el internacional español está más cerca de firmar por el Como, toda vez se rompa la cesión con el conjunto turco.
Rayados se interesa por Griezmann. Tal y como ha contado el periodista Diego Armando Medina, de 'TUDN', Monterrey tantea la opción de firmar a Antoine Griezmann. Gusta en Rayados y es una alternativa abierta tanto a corto como a medio plazo.
Según Florian Plettenberg, Al Nassr ha presentado una oferta directa a Kingsley Coman: entre 20 y 25 millones de euros netos por temporada hasta 2028.
El jugador aún no ha tomado una decisión, y aunque el Bayern está al tanto, todavía no hay oferta oficial al club. Desde marzo, equipos saudíes han estado en contacto constante con el extremo francés.
A través de sus perfiles oficiales, Boca Juniors ha comunicado la salida de Marcos Rojo. "En su paso por Boca, disputó más de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó cuatro títulos. Le agradecemos su profesionalismo", publicó.
La Juventus quiere a Tonali. El equipo turinés está interesado en fichar al centrocampista del Newcastle para la próxima temporada.
Florian Plettenberg, periodista de 'Sky Sport Alemania', cuenta que Nico Jackson ya tiene varios equipos detrás. Uno de ellos es el Bayern de Múnich, que tantea precio y condiciones. El otro es el Newcastle, que acentúa su interés ante la posible salida de Isak.
Jack Grealish está presionando para unirse al Tottenham en lugar del Everton porque quiere seguir jugando en el nivel de élite. Aunque no se descarta un traspaso a los Toffees
Según MARCA, Giacomo Raspadori está a un paso de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ya hay acuerdo verbal entre las partes y el traspaso se cerrará por unos 22 millones de euros. Solo faltan los últimos detalles formales para hacerlo oficial.
El Manchester City, que está viviendo uno de sus mercados de fichajes menos movidos en los últimos años, quiere volver a ser protagonista con el intento de fichaje de Lucas Paquetá.
El brasileño, absuelto hace unos días de sus acusaciones por apuestas, vuelve al radar del City para reforzar el centro del campo.. Paquetá es un deseo confeso de Pep Guardiola, que según apuntan desde Inglaterra está preparando 50 millones de libras para intentar el fichaje.
Apunta Florian Plettenberg que, por el momento, el objetivo principal del Liverpool sería Alexander Isak. De este modo, el club inglés no ha hecho ninguna oferta por Bradley Barcola, aunque está muy atento a su situación.
El Real Madrid asegura el futuro de una de sus joyas. Gonzalo García renueva hasta 2030 y formará parte del primer equipo esta próxima temporada.
Su nivel en el último Mundial de Clubes, donde fue máximo artillero y figura del torneo, confirmó que estaba preparado para hacerse de su puesto entre los mejores