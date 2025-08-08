Barcelona sufre duro golpe: Confirma lesión de figura y se perderá el Joan Gamper

Barcelona, España.- Duro golpe. El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (1:00 de la tarde en Honduras). El atacante del conjunto azulgrana no estará debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja. "Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", comunicó el club en sus redes sociales. El tiempo de recuperación de una lesión del bíceps femoral varía dependiendo de la gravedad de la lesión, pero generalmente puede tomar de algunas semanas a varios meses. Las lesiones leves (grado I) pueden sanar en 2-3 semanas.