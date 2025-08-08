  1. Inicio
Barcelona sufre duro golpe: Confirma lesión de figura y se perderá el Joan Gamper

Hansi Flick pierde a uno de sus mejores jugadores por lesión y se confirma el tiempo que estará de baja

  • 08 de agosto de 2025 a las 11:12
Barcelona no contará con una de sus piezas importantes en el ataque.

Foto: Barcelona.

Barcelona, España.- Duro golpe. El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (1:00 de la tarde en Honduras).

El atacante del conjunto azulgrana no estará debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", comunicó el club en sus redes sociales.

El tiempo de recuperación de una lesión del bíceps femoral varía dependiendo de la gravedad de la lesión, pero generalmente puede tomar de algunas semanas a varios meses. Las lesiones leves (grado I) pueden sanar en 2-3 semanas.

Con la ausencia para ese partido de Lewandowski, máximo goleador del equipo, Hansi Flick dispone de dos opciones para ocupar su posición: La de Ferran Torres y la del inglés Marcus Rashford, el último fichaje de los azulgrana.

Barcelona inicia su defensa del título de las Liga Española el sábado 16 de agosto contra el Mallorca de visitante.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

