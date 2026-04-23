Lewandowski se pronuncia sobre su futuro: "¿Milan o Juve? Hablaremos pronto"

Barcelona, España.- La etapa de Robert Lewandowski como jugador del Barcelona estaría a punto de terminar. El delantero polaco finaliza contrato a final de esta temporada y todo parece indicar que los azulgranas no lo estarían renovando.

Si bien la propiedad de Lewandowski es seguir en el fútbol español, sin embargo, el atacante de 37 años tendría varias ofertas sobre la mesa que lo harían reconsiderar su futuro.

Entre las opciones más sonadas que tiene el ex Borussia Dortmund y Bayern Múnich están el Milan y la Juventus en Italia. En las últimas horas, "Lewy" fue consultado sobre el interés de ambos clubes, de los cuales "se dejó querer".