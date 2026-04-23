Lewandowski se pronuncia sobre su futuro: "¿Milan o Juve? Hablaremos pronto"

Barcelona, España.- La etapa de Robert Lewandowski como jugador del Barcelona estaría a punto de terminar. El delantero polaco finaliza contrato a final de esta temporada y todo parece indicar que los azulgranas no lo estarían renovando.
Si bien la propiedad de Lewandowski es seguir en el fútbol español, sin embargo, el atacante de 37 años tendría varias ofertas sobre la mesa que lo harían reconsiderar su futuro.
Entre las opciones más sonadas que tiene el ex Borussia Dortmund y Bayern Múnich están el Milan y la Juventus en Italia. En las últimas horas, "Lewy" fue consultado sobre el interés de ambos clubes, de los cuales "se dejó querer".
Durante un evento benéfico organizado por un creador de contenido polaco, al goleador azulgrana le lanzaron la pregunta "¿Milan o Juventus", a lo cual terminó respondiendo con un "Sabes qué... Hablaremos pronto", mientras una sonrisa escapaba de su rostro.
Desde España dan por hecho que la Juventus es el mejor posicionado para llevarse a Lewandowski y que incluso estaría dispuesta a ofrecerle un contrato de 6 millones de euros más bonos por objetivos por temporada.
Contrario a otros futbolistas de su edad, Robert Lewandowski continuaría en Europa, apostando por seguir compitiendo en el máximo nivel.