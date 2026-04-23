Levante y Kervin Arriaga vencen al Sevilla y se alejan del descenso en España: Así le fue al hondureño

Valencia, España.- Levante quiere la salvación y está por el buen camino. Hoy derrotaron por 2-0 al Sevilla en un duelo directo por la permanencia en la LaLiga de España y con la participación del hondureño Kervin Arriaga .

En el duelo efectuado en el estadio Ciutat de Valencia, el Levante no podía desperdiciar la oportunidad. La cuenta está regresiva luego de 32 jornadas disputadas.

Fue Iván Romero, al minuto 38, que abrió el marcador en favor de los locales y aumentó más la batalla entre los dos equipos. El mismo jugador sentenció todo en el 90+4.

El volante de contención hondureño Kervin Arriaga fue suplente, pero vio acción desde el minuto 64 en lugar de Jon Ander Alosagasti.

Sevilla echó mano de la experiencia de Alexis Sánchez y no logró la paridad en el enfrentamiento. Los Granotas se llevaron los tres puntos de oro.