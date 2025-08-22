Kevin Álvarez rompe el silencio y explica el motivo de su misteriosa salida del Génesis PN

San Pedro Sula, Honduras.- El lateral derecho hondureño Kevin Álvarez desató una gran polémica en las últimas horas tras confirmarse su segunda salida misteriosa y consecutiva de un equipo en la Liga Nacional de Honduras. Álvarez llegó en el mes de julio a las filas del Génesis PN para reforzar la zona baja del equipo previo a su debut en el máximo circuito hondureño, club derivado de la fusión entre Génesis FC y Policía Nacional FC. Cabe mencionar que el exseleccionado nacional ya había anunciado su retiro profesional mientras defendía los colores de los Lobos UPNFM. Esa noticia fue sorprendente para los seguidores del balompié catracho.

La directiva de los Caninos decidió darle nuevamente la oportunidad en su regreso a los terrenos de juego y disputó un par de partidos con ellos, siendo su última aparición el 9 de agosto en la derrota 1-0 ante Marathón. La plantilla regresó a las prácticas el lunes 11 de agosto, pero Kevin ya no se hizo presente en los entrenamientos y desde entonces no volvió a aparecer en actividades del Génesis PN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Después de varias semanas de incertidumbre respecto al futbolista, ayer jueves 21 de agosto se confirmó su fichaje por Leones FC, equipo que milita en la Segunda División del fútbol hondureño. Muchos aficionados se preguntaron cuál había sido la razón de la salida de Kevin Álvarez del equipo de La Paz y el jugador salió al paso para aclarar los motivos de esta decisión.