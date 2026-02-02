Kervin Arriaga no se mueve de España y seguirá en el Levante hasta el final de temporada

Fuentes confirmaron a EL HERALDO que hasta la fecha el cuadro granota no ha recibido ofertas por el catracho, motivo por el cual seguirá siendo jugador de los valencianos hasta el final de la temporada.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes invernal, el futuro de Kervin Arriaga está decidido y el futbolista hondureño no se mueve del Levante en esta ventana de traspasos.

Durante el transcurso del mercado invernal, el nombre de Arriaga sonó con fuerza en Italia, en donde el Genoa se mostró como el principal interesado en contar con sus servicios, sin embargo, los genoveses nunca llegaron a presentar ninguna oferta a las oficinas del Levante.

Asimismo, se mencionó que Arriaga se encontraba en el radar de la Atalanta y de un club de la Premier League, pero esto no pasó más allá del interés de ambas entidades por el jugador nacido en Puerto Cortés.

De esta manera, "El Misilito" seguirá ligado al Levante a pesar de que en los últimos días crecieran las especulaciones acerca de su futuro tras ser suplente en los últimos tres partidos de liga. Ahora el hondureño deberá recuperar la confianza de Luís Castro para regresar al once inicial en el tramo final de la temporada, en donde los de Orriols se juegan la permanencia.