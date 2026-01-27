  1. Inicio
Kervin Arriaga y el motivo por el cual se ha 'enfriado' el traspaso del Levante a otro club

El hondureño Kervin Arriaga ha estado siendo seguido por varios clubes de Italia y de Inglaterra, pero el Levante se ha mostrado tranquilo tras los rumores

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 16:21
Con el mercado de fichajes en Europa entrando ya en su recta final, el futuro de Kervin Arriaga apunta, a día de hoy, más a la continuidad en el Levante UD que a una salida inmediata rumbo a Europa.
Tal como se informaba en los últimos días en España. Cabe mencionar que el mercado europeo cierra el próximo lunes 2 de febrero.
Tras enfriarse la opción del Génova, que era la vía más avanzada en las últimas semanas, el escenario se ha quedado bastante parado.

No es que no haya interés —clubs como Atalanta y un equipo de la Premier League han estado siguiendo al mediocampista hondureño—, pero el gran escollo sigue siendo el mismo: el precio.
El Levante tiene muy claro que no va a desprenderse del ‘Misilito’ por debajo de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros, y esa firmeza complica cualquier negociación en los últimos días de mercado.
A nivel interno, el club granota tiene una presión importante antes del 30 de junio. Necesita ingresar 9 millones de euros para cuadrar presupuesto y alcanzar los 13 millones en ventas que tiene previstos (por ahora ya ha asegurado 4).
En ese contexto, el nombre que suena con más fuerza para salir de manera inmediata es el de Goduine Koyalipou, cuya marcha implicaría romper la cesión con el Lens y permitiría aliviar las cuentas sin tocar a piezas estratégicas como Arriaga.
Sin esos 9 millones extra, el Levante seguiría cerrando el ejercicio con beneficios —alrededor de 9 millones—, aunque muy por debajo de los 18 millones proyectados inicialmente.
Por eso, aunque el club no descarta escuchar ofertas por Kervin si llega una propuesta realmente potente, no hay urgencia deportiva ni económica que obligue a malvenderlo.
Diario El Heraldo conoció que a la directiva de Levante UD no ha llegado una oferta concreta y formal por Kervin Arriaga, todos los mencionados solo se han quedado en intereses y rumores por el mediocampista hondureño.

Así, salvo giro inesperado en los últimos días, todo indica que Kervin Arriaga continuará en el Levante, donde confían en su crecimiento y en que su valor de mercado pueda incluso aumentar a medio plazo.
El mercado aún no está cerrado, pero el mensaje desde Orriols es claro: si alguien lo quiere, tendrá que pagar lo que vale.
