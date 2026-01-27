  1. Inicio
¡Con todo! El temible 11 titular que pondrá Arbeloa con Real Madrid ante Benfica

El Real Madrid busca asegurar su boleto a la siguiente fase de la Champions League de manera directo y el Benfica quiere ese cupo en el repechaje

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:53
Courtois seguirá siendo el portero titular del Real Madrid para el comprimiso ante el Benfica de Portugal.
Valverde sería el encargado de defender al Real Madrid por la banda derecha. El uruguayo es pieza fundamental en los blancos.
Asencio ocuparía un puesto en la defensa central en estre crucial juego en Champions League.
Huijsen sería el otro central en el equipo que comanda Álvaro Arbeloa
Carreras es el otro defensor del Real Madrid, sería el carrilero izquierdo. Se ha adueñado del puesto.
Tchouameni ya se ha recuperado y estaría en el medio del campo del Real Madrid para el partido ante Benfica
Arda Güler le ganaría el duelo a Eduardo Camavinga y sería el titular en Lisboa.
Bellingham es otro de los inamovible en el medio campo del Real Madrid.
Vinícius Jr sigue subiendo su nivel en el Real Madrid, ha sido hombre clave en los últimos juegos con sus asistencias y goles.
Mastantuono sería el otro atacante del Real Madrid contra el Benfica.
Mbappé es el hombre gol del Real Madrid, no puede faltar en este 11 titular de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid visita al Benfica y se enfrenta este miércoles a las 2:00 PM en el Estádio da Luz
