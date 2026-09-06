Juticalpa FC vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- Juticalpa FC vuelve a casa este domingo con la misión de conseguir su segundo triunfo consecutivo cuando reciba al Génesis FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un duelo que promete mucha intensidad por los antecedentes entre ambos equipos.

Los Canecheros lograron cortar una racha de cuatro jornadas sin conocer la victoria al imponerse a los Lobos de la UPNFM, resultado que les permitió recuperar confianza y llegar con mejores sensaciones a este compromiso.

En el otro lado, Génesis FC atraviesa un momento irregular. El conjunto dirigido por Fernando Mira suma dos partidos consecutivos sin ganar, mientras que fuera de casa acumula tres encuentros al hilo sin celebrar un triunfo, con dos derrotas y un empate.

La historia reciente favorece ampliamente al conjunto de Génesis, que domina la serie con tres victorias, cuatro empates y apenas una derrota, además de nueve goles anotados y cinco recibidos.

El enfrentamiento de este domingo será apenas el quinto que disputen en Juticalpa por la Liga Nacional. En los cuatro anteriores, los locales no han podido imponerse: registran tres empates y una derrota. Ese único revés ocurrió el 23 de febrero de 2025, cuando cayeron 0-1 por la Jornada 8 del Clausura. Oliver Morazán marcó de cabeza el único tanto de aquel encuentro.