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Cristian Cálix recibe diagnostico tras duro golpe en juego de Estrella Roja ante Marathón

Cristian Cálix fue llevado de emergencia del estadio Morazán a un centro médico tras recibir un duro golpe en su cabeza

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 15:21
Cristian Cálix recibe diagnostico tras duro golpe en juego de Estrella Roja ante Marathón

Cristian Cálix encendió las alarmas luego de quedar tirado en el pasto tras el golpe.

 Foto: Estrella Roja

San Pedro Sula, Honduras.- Malas noticias llegaron al equipo Estrella Roja en su visita a la ciudad de los zorzales para enfrentar al Marathón en el estadio Morazán.

Dejando a un lado la penosa goleada que recibieron los recién ascendidos a primera división, se dio una alarmante situación cuando apenas comenzaba el encuentro, esa fue el terrible golpe que recibió el jugador Cristin Cálix.

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Cuando el cronómetro marcaba el minuto 4 se dio una jugada donde el balón iba por arriba, Cálix retrocedió intentando cabecear, lo mismo hizo su compañero Joseph Padilla que llegaba de frente y ambos terminaron impactando.

El más afectado fue el ex Marathón, Atlas, Real España, ya que se llevó el golpe en la parte trasera de su cabeza, por lo que el cuerpo médico reaccionó rápidamente.

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Cristian fue llevado de emergencia a un centro médico de San Pedro Sula ya que quedó inconsciente tras recibir el golpe en una zona delicada del cuerpo.

Luego de realizarle una tomografía, se descartó cualquier tipo de daño en contra del jugador, quien recibió el alta médica horas después.

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"Gracias a los que estaban preguntando por Cristian. Todo está bien, gracias a Dios. Fue llevado a la clínica, le hicieron exámenes y todo salió bien. Ya le dieron el alta. Muchas gracias a todo", escribió su esposa tras lo ocurrido.

Ahora hay que esperar si Cristian Cálix podrá estar en el próximo compromiso del Estrella Roja ante el Platense. Los de Danlí llegan obligados a borrar esa goleada recibida de 5-0 por el Marathón.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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