Cristian Cálix recibe diagnostico tras duro golpe en juego de Estrella Roja ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Malas noticias llegaron al equipo Estrella Roja en su visita a la ciudad de los zorzales para enfrentar al Marathón en el estadio Morazán. Dejando a un lado la penosa goleada que recibieron los recién ascendidos a primera división, se dio una alarmante situación cuando apenas comenzaba el encuentro, esa fue el terrible golpe que recibió el jugador Cristin Cálix.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 4 se dio una jugada donde el balón iba por arriba, Cálix retrocedió intentando cabecear, lo mismo hizo su compañero Joseph Padilla que llegaba de frente y ambos terminaron impactando. El más afectado fue el ex Marathón, Atlas, Real España, ya que se llevó el golpe en la parte trasera de su cabeza, por lo que el cuerpo médico reaccionó rápidamente.

Cristian fue llevado de emergencia a un centro médico de San Pedro Sula ya que quedó inconsciente tras recibir el golpe en una zona delicada del cuerpo. Luego de realizarle una tomografía, se descartó cualquier tipo de daño en contra del jugador, quien recibió el alta médica horas después.