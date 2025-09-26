Juticalpa FC recibe duro revés en Liga Nacional y perderá puntos por este insólito motivo

Olancho, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras celebró este día una reunión clave en la que se acató la orden emanada de la sentencia del Comité de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), relacionada con el club Juticalpa FC. La decisión obedece al incumplimiento de pagos contra los futbolistas Jesse Moncada y Juan Ramón Mejía.

Durante la sesión, los representantes de la Liga Nacional fueron notificados oficialmente de la resolución y procedieron a dar cumplimiento a lo instruido por la FFH. La medida implica una modificación en la tabla de posiciones del torneo en curso, lo que podría tener repercusiones en la zona de clasificación.

Los dirigentes adelantaron que al finalizar la reunión se darán a conocer todos los detalles del caso, así como la nueva configuración de la tabla general.

El Juticalpa FC, por su parte, se ve directamente afectado en su lucha dentro del campeonato, ya que la sanción compromete su lugar en la clasificación. La institución aún no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a lo ocurrido.

En contraste, otros equipos involucrados en la pelea por puestos de privilegio o por la permanencia podrían beneficiarse indirectamente de la resolución. La modificación en la clasificación abre un nuevo escenario que cambiará las aspiraciones de varios clubes de cara a lo que resta del torneo.