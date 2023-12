Joyner Castillo: Motagua tiene nuevo fichaje legionario para 2024

Castillo tiene proceso de Selección Nacional, ya que fue considerado en el ciclo del combinado Sub-20 que clasificó al Mundial de Argentina, donde no fue considerado por el técnico Luis Alvarado, quien previamente lo invitó a varios duelos de fogueo.

El Heraldo conoció que el próximo fichaje del Motagua será el joven delantero Joyner Castillo , que viene de jugar los últimos dos años en el Houston Dynamo II de la MLS Next Pro.

Joyner no viene teniendo regularidad. Apenas jugó cinco partidos esta temporada, pues ha arrastrado lesiones. En el año anterior disputó 11 juegos en la MLS Next Pro, donde no pudo anotar en sus dos temporadas.

El futbolista, que es representado por el agente estadounidense Gio Fonseca, en octubre despertó el interés del Olimpia.