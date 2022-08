Josec “El Escorpión” Ruiz peleará este 20 de agosto ante Miguel Contreras en EE UU

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Luego de su último combate disputado en el Madison Square Garden de Nueva York en marzo de este año, el boxeador hondureño Josec “El Escorpión” Ruiz vuelve al cuadrilátero cuando el sábado 20 de agosto le toque enfrentarse al estadounidense Miguel Contreras.

El pugilista hondureño se verá las caras ante el nacido en Bakersfield, California, en el Pechanga Arena de San Diego en un combate que está pactado en las 136 libras.

La pelea organizada por la famosa promotora estadounidense, Top Rank Boxing será la primera que el oriundo de Limón, Colón, tendrá desde que se vio las caras ante el puertorriqueño Henry Lebrón el pasado 19 de marzo. En aquella ocasión “El Escorpión” perdió por la vía del nocaut en el séptimo round.

Luego del revés sufrido y lejos de bajar los brazos, Josec “El Escorpión” Ruiz ha seguido con una ardua preparación y como todo un guerrero catracho se reporta listo para subirse al cuadrilátero el próximo 20 de agosto.

“La preparación ha sido intensa, desde que tuvimos la última pelea en marzo no nos hemos detenido, hemos seguido trabajando, yo no soy alguien que se pone a llorar sobre la leche derramada, perdimos, nos levantamos y seguimos intentándolo, así es como tiene que ser”, declaró a EL HERALDO un muy emocionado boxeador hondureño.

Del mismo modo, Ruiz manifestó que se encuentra muy motivado de cara al combate del próximo sábado, añadiendo que espera salir victorioso y agradeciendo por el trabajo que ha realizado junto al equipo que lo rodea.

“Me siento muy motivado, contento y bendecido, agradecido siempre con mi equipo por esta oportunidad y esperamos primero Dios salir victoriosos, no soy alguien que no deja nada para después, doy lo mejor de mí y esta no va a ser la excepción”, puntualizó el pugilista catracho.

