Teófimo López: “Será una prueba para mí y nadie se lo puede perder porque esto es para mi gente”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este próximo sábado 13 de agosto, en el Resort World de Las Vegas, el estadounidense de sangre catracha, Teófimo López, comenzará una nueva etapa en el boxeo profesional, ya que estará haciendo su debut en las peleas de 140 libras.

López se prepara para este nuevo reto en su carrera como boxeador y confía plenamente en que volverá a llevarlo a convertirse en campeón mundial en la división de súper ligero a la que decidió dar el siguiente paso.

Josh Taylor es quien obtiene ese cinturón.

“Es un poco diferente porque estamos subiendo cinco libras, pero me siento muy cómodo y feliz con esto”, dijo el de Brooklyn.

Una categoría más significa que hay que mejorar cuestiones a las que ya poseía en la escala de peso ligero.

“Hago las mismas cosas que necesito practicar, cuestiones que no hice muy bien en la pelea contra Kambosos Jr. Tengo claro que necesito mucha ayuda y le agradezco a mi papá que es mi entrenador, él está a mi lado diciéndome que hacer. La ‘Roca’ Campa es un peleador de mucha experiencia y dobla a López en peleas y sobre eso apuntó que “Pedro Campa tiene un estilo de mexicano, siempre busca ser el que domina la pelea. Tengo claro que va hacer un combate muy duro y me gusta eso porque ahora estoy en otro nivel. Quiero a alguien que me exija”, exteriorizó.



Y agregó: “esto será una prueba para mí. Nadie se lo puede perder porque esto es para mi gente y no solo hoy sino el resto de mi vida”.

El ascenso de Teófimo a un nuevo peso ha hecho que muchos retadores lo llamen o le propongan combates por medios de comunicación.

“Claro vamos hacerlo ¿Por qué no? Si ellos me están llamando a mí es porque están interesados, firmamos el contrato y vamos a ver si es verdad”.

La derrota de noviembre contra George Kambosos en las 135 libras fue uno de os momentos más duros para ‘Teo’ y es sincero al hablar del tema.

“Cuando uno tiene su primera perdida como profesional no significa que hay que dejar los sueños que uno tiene. Yo siempre voy ir hacia a delante en mi vida personal y mi carrera. Estoy bien mental y físicamente y vamos a llevar todo esto al ring”, acotó el representante de Honduras en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016.

El boxeador de 35 años dejó un mensaje a los aficionados hondureños que lo siguen y apoyan en todo momento.



“Claro, soy el gringo- catracho como ellos me dicen, jajaja. Yo sé que nací en Nueva York y que tengo acento de estadounidense, pero yo me siento catracho”.

Y continuó: “Cuando yo estoy peleando es cuando sale el Indio Lempira porque así soy, un guerrero, y busco ganar mis peleas por mi país con la bandera cinco estrellas. Le digo a mi gente que busque su sueños porque Dios está aquí con nosotros siempre”, concluyó diciendo el ex campeón de peso ligero.

La pelea entre ‘The Takeover’ y ‘Roca’ será la estelar de las ocho disputas que se realizarán el sábado en Las Vegas Nevada.



