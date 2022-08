Presidente del Olimpia confirma la posibilidad de refuezo extranjero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de dos victorias consecutivas en el inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional, Rafael Villeda, presidente del Olimpia, se muestra muy optimista de cara a los objetivos que se han planteado para este campaña.

El máximo líder de los merengues también aprovechó el momento para confirmar que las puertas están abiertas para la incorporación de un nuevo refuerzo extranjeros y que en la próxima semana se podría hacer oficial el mismo.

VIilleda también aseguró que los leones no estarán dando salida a ningún otro futbolistas de la plantilla, más allá que otros clubes solicitaran sus préstamos. Tampoco fue real la oferta del Municipal por Benguché.



¿Qué le ha parecido el arranque del Olimpia?

Contento, la verdad que han sido dos partidos difíciles, especialmente el primero ante el Vida en La Ceiba, una visita complicada, pero afortunadamente el equipo mantuvo el resultado. Ahora es una visita difícil a San Pedro Sula ante Marathón que ha tenido buen rendimiento, esperamos que el trabajo de la pretemporada tengo sus frutos.

¿Esa era su expectativa?

Si, salir con triunfos, creo que el rendimiento poco a poco va ir mejorando y acostumbrándose después de una larga pretemporada a agarrar el ritmo normal de juego, pero será cansado este mes de agosto, pero ayudará a tomar el nivel y las cosas van a ir por buen camino.

¿Vendrán más refuerzos al equipo?

Sí, todavía estamos analizando algunas posibilidades, tenemos hasta el 23 (agosto) que se cierra el libro de pases. Yo diría que en el transcurso de esta semana se definiría la posibilidad de sí o no. Siempre en la posición de lateral izquierdo.

¿Con ese fichaje cerrarían las contrataciones?

Si, nada más.

¿La oferta del Municipal por Jorge Benguché es real?



No, él va seguir con el equipo, estará con el Olimpia para participar en este torneo. Estoy seguro que tendrá oportunidad para jugar también. Lo más importante es que recupere la confianza, su nivel de goleo y estoy seguro que lo va a lograr.

¿Pero fue cierta la oferta que llegó?

No, yo en lo personal no tuve ningún contacto, Osman tampoco me ha comunicado. Según lo que pude ver fue un contacto directo con el jugador.

¿Salida de otros futbolistas tampoco permitirá?

No, ya a estas alturas los libros de pases están empezando a cerrar y no ha habido ninguna oferta o propuesta seria por ninguno de nuestros jugadores.

¿Ni opciones a prestamos a equipos de la Liga?

No, ahorita ya no.

¿Le sorprendió la lesión de Yan Maciel?

Sí, pero afortunadamente el reporte médico de ayer que nos dieron no fue nada grave y esperamos que para la otra semana pueda estar listo para el partido ante el Municipal.

¿Cómo están manejando esa serie ante el Municipal, ya que es su apuesta el torneo de Concacaf?

En lo personal es el objetivo principal en este semestre, si queremos tener un título a nivel internacional y toca arrancar contra Municipal, un equipo que en el torneo local no está teniendo muy buenos resultados, pero fue muy sólido en esos partidos ante el equipo dominicano. Así que sabemos que será un rival difícil, pero esperamos superar.

¿Quieren hacer historia siento el primero y último en ganar este torneo en este formato?

Sí, así es, es parte de la motivación que tenemos para lograr el objetivo en este torneo. Esperamos que las cosas se puedan dar. Hemos trabajado y planificado para eso, espero que salgan bien.



Tras el cierre del Estadio Nacional, ¿dónde Jugará Olimpia sus partidos de local?

Estamos entre Comayagua algunos juegos y otros en San Pedro Sula, lo que nos hace falta definir son cuales juegos en qué cancha, pero si en ambos estadios.

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN

¿Los partidos de la Selección están difíciles las sedes?

Sí, los del mes de septiembre y está bien avanzado la posibilidad de jugar en octubre también en Arabia Saudita y todo esa va avanzando.

¿Están satisfechos con el trabajo de Diego Vázquez?

Fue un gran rendimiento que tuvo la Selección en esos partidos, dos importantes triunfos y creo que vamos por buen camino. Ojalá se pueda afianzar la clasificación a la Copa Oro y al Final Four que todavía hay posibilidades.

¿Se está yendo por la ruta correcta o después habrá cambio de técnico?

Creo que todos estamos claros que los resultados son los que hablan y creo que hay que darle confianza y respaldo al cuerpo técnico que dirige el profesor Vázquez. Yo estoy seguro que las cosas van a salir bien y esperamos que los resultados sean buenos y podamos continuar con el en todo el proceso si es posible.