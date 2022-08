¡Es profesora y cursará una maestría! La otra faceta de la olímpica Julimar Ávila

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un buen atleta siempre ve hacia a delante en busca de éxitos, sin importar los que ya haya logrado en su camino, y esto es lo que caracteriza a la nadadora catracha, Julimar Ávila, que a pesar de haber conquistado múltiples trofeos, medallas y marcas personales va por más.

La semifinalista por Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 engalanó el Campeonato Nacional de Piscina Corta 2022 y ahí rompió tres nuevos récords nacionales en su categoría: 50 metros mariposa (28. 48 seg), 100 metros libres (57.30 seg) y 100 metros mariposa (1:02.20 min).

En entrevista a OPSA, la limeña de 25 años, reveló que está por cursar una maestría en Inglaterra, nos contó de la enorme obra que hace con niños en sus tiempos libres y habló sobre el desarrollo de la natación en Honduras.



¿Qué ha sido de Julimar desde los olímpicos Tokio 2021?

“Sigo entrenando con la beca FINA en Estados Unidos, esto es una gran bendición, porque también está la federación nacional y el Comité Olímpico. Actualmente me estoy formando con el equipo Azures Florida Aquatic”.

“Además estoy enseñando natación a niños en sus casas porque eso me alegra mis días, me encanta ayudar y estar en este deporte. Los padres de familia me escriben y yo los atiendo, también enseño inglés y matemáticas. Sueño hacer lo mismo en Honduras, pero en talleres”.

¿Busca seguir la misma línea que llevas hasta el momento?

“Sí, quiero seguir representando a Honduras todo el tiempo que pueda y dejar todos mis esfuerzos para que se sientan muy bien representados por mí. Mi próximo reto son los Juegos Centroamericanos de Guatemala y Costa Rica, es algo muy importante”.

Si te mencionó París 2023. ¿Qué me podes decir?

“Jajaja, Estoy tomando las cosas día a día, pero definitivamente, es mi menta, quiero intentar y clasificar. Buscó lograr una marca B y poder portar la bandera de Honduras internacionalmente”.

Fue semifinalista en Tokio. ¿Paris sería una oportunidad para mejorar ese logro?

“Antes de todo tengo que bajar mis tiempos en todas las pruebas y trabajar más; sin embargo, ese es mi sueño y lo quiero cumplir”.

¿Cómo es Julimar fuera de las piscinas?

“Soy una persona sencilla, me encanta leer, soy tímida, pero fuera de eso trabajo fuerte dentro y fuera de la piscina. Mis dos padres son maestros; mi mamá es maestra de matemáticas (Marta Cecilia) y mi papá es de educación física (Julio Ávila)”

.“Ellos son los que me orientaron a saber qué la parte deportiva es tan importante como la educativa y ese es el mensaje que siempre le quiero mandar a los jóvenes”.



Se graduó de fisiología humana, ¿Cómo se dio ese pasó y se dedica a ellos actualmente?

“Culminé la carrera en 2019 en la Universidad de Boston, Massachusetts. A mí me encanta la medicina porque viene de familia, mis hermanos estudian eso, me encanta ayudar a la gente entonces desde ahí supe que quería trabajar con algo relacionado a la salud”.

“Ahora mismo solo estoy enfocada en el deporte”.

¿Cómo llevar de la mano su profesión y el deporte?

“Mi familia siempre me enseñó que la disciplina se debe hacer parte de la rutina. Yo me levantaba temprano para ir a los entrenos, luego la escuela y más entreno”.Una maestría en Londres Inglaterra...“Tengo que regresar a Estados Unidos para alistar unos papeles porque voy a estudiar en Londres una maestría en la Universidad Empire College London, pero no significa que voy a dejar de nadar he encontrado dos opciones en unos clubes de allá”.

¿Quién es su máxima rival a nivel nacional?

“Pienso que no somos rivales. Tenemos muchos talentos en la natación; Emely Gonzales, Michell Ramírez por decir algunos nombres. Creo que decir rivales es contrario al apoyo que nos mostramos entre todos”.

¿Cómo es la sana competencia entre ustedes?

“Aquí la mayoría somos amigos y empujamos unos a otros para seguir. Cuando ellos naden una prueba saben siempre voy a estar ahí para hacerles barra y espero que ellos a mí sea lo mismo”.

¿Qué opina del desarrollo de la natación en Honduras?

“Todavía tenemos que mejorar un poquito con todo el apoyo del gobierno. Hay muchos buenos nadadores en el país y es un deporte en Honduras que siempre ha ganado medallas a nivel internacional. Los resultados evidencian que debería tener más apoyo”.



Antes representaba a los Defines Sampedrano. ¿Por qué se cambió de club?

“No es mucho el cambio, solo pienso que mi tiempo con los Delfines Sampedranos llegó a su fin. Estuve casi 18 años en el club. Esta es una nueva etapa representando a la Municipalidad de San Pedro Sula siempre me he sentido le he tenido un cariño desde muy pequeña”.