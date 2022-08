Vargas: “¿Dependemos de Rocca? Es como si le quitaras Moreira a Motagua o Bengston a Olimpia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Héctor Vargas se fue contento por la versión mejorada que presentó Real España ante el Motagua, pues considera que se pudo ganar el partido que finalizó en empate (1-1) tras anular al campeón en el complemento.

El entrenador aurinegro valora que a pesar del desgaste del jueves por la Liga Concacaf, el equipo jugó con buen ritmo en todo el partido. Solo faltó el gol, el cual espera recuperar cuando Ramiro Rocca (suspensión) vuelva en la fecha 5.

¿Hay Roccadependencia en la Máquina? Esto respondió Vargas en la conferencia.

LA CONFERENCIA

Análisis

“Fue un partido intenso, muy bueno. Debo felicitar a los jugadores tras hacer un partido bárbaro, dominamos desde el minuto 48. El Motagua solo nos pateó una vez al marco en el segundo tiempo además de los intentos desviados en últimos minutos. Nos faltó concretar las opciones más claras que tuvimos como la de Pedro Baez y Júnior Lacayo. En el complemento, a pesar que habíamos jugado un partido tres días antes, nos vimos muy superior y pudimos haber ganado el partido.”Los mediocampistas no se mostraron bien en el primer tiempo.

¿Era parte de los nervios?

“No, era parte de cómo juega el equipo campeón. Tres marcadores centrales, un lateral izquierdo jugando como volante... ellos pueden jugar como quieran, pero cuesta que haya un fútbol con una visión diferente, que se mire un fútbol mejor. No vi en ningún momento así (nerviosos) a mis jugadores. Simplemente, contra un equipo que no plantea mucho es difícil generar situaciones de gol.”

¿Qué hay por mejorar?

“Estamos con un buen rendimiento, simplemente nos falta esa justita de gol que creo que Ramiro Rocca lo puede aportar. Hoy a cuatro de los titulares les tuve que dar pocos minutos por el tema del desgaste del jueves. El miércoles jugamos en Tocoa y el domingo de nuevo en casa. Tenemos 11 partidos en un mes. Realmente es un esfuerzo grande y hay que verlo. Me voy contento, no con el resultado porque lo pudimos ganar, sino porque el equipo intentó. Faltó tranquilidad para completar, pero para enfrentar al campeón - que recién ganó 4-0 - y terminar el segundo tiempo sin que nos concretaran, entonces estamos bien. En los últimos minutos el rival hizo tiempo cuando pudo aprovechar el desgaste del jueves. Ellos participarán en Liga Concacaf y les vendrá el desgaste”.

El juvenil Exon Arzú jugó hoy. Siguen jugando los cipotes en la Máquina...

“Tenemos un plantel muy joven. Hoy recurrimos a Exon y el siguiente juego habrán dos o tres participaciones más. Estamos con un buen prospecto de jóvenes y con la esperanza que pronto sean titulares”.

Real España sigue sin anotar muchos goles sin Rocca. ¿Hay mucha dependencia de él?

“Rocca las últimas seite fechas del torneo pasado, y las semifinales, no jugó; terminamos primeros y jugamos la final. Su dependencia es normal, es como si le quitaras los goles de Roberto Moreira al Motagua. No es que dependemos de él, ya que los resultados sin él en el torneo pasado te da la pauta que el equipo está bien. Rocca es importante, muy, como lo es Moreira para Motagua, Jerry Bengston para Olimpia. Los números me avalan para decir que el equipo tiene para ganar”.