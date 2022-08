Francisco Martínez: “Vivo un sueño, fue un camino duro”

Se levanta al amanecer junto a Darinel para recorrer 50 metros cargando la cuma con la que cortan la hierba y limpian la tierra de las piñas desde las 6:00 AM, con nada más que café y semita en el estómago, hidratándose con agüita y fresco, cargándose alrededor de 40 piñas en un saco hasta las 3:00 PM cuando llegan a su casa a almorzar. De 4:00 a 6:00 caminan hacia la cancha que le vio aflorar en el fútbol.

Nos recibieron antes de las 7:00 AM con un delicioso café negro. Su hermano Darinel, árbitro asistente de Liga Nacional, nos dio la bienvenida y salía su hermano mayor, quien en chancletas, en short, camiseta y suéter, dio su primer hola; humilde como si su vida no había cambiado de la noche a la mañana.

En familia

Allí es la casa de los Pumas, pero no con el que se hizo héroe en Las Vegas, Santa Bárbara, sino su equipo de la zona, su primer club a sus 14 años donde el sueño empezó. La sangre de los Martínez impregnan la cuadra de su residencia, pues en dicha calle se encuentran 11 casas habitadas por familiares, quienes hicieron una caravana cuando llegó el pasado miércoles del microciclo con la H.

“Vivo un sueño, pero mi humildad siempre estará sin olvidar mis orígenes. Fue un camino muy duro, las oportunidades llegan al tiempo de Dios, no de uno. A veces madrugaba a trabajar, llorando, porque no tenía ni cinco lempiras para mi familia. En la Liga de Ascenso pasaba hambre, a veces viajábamos y la cena no era apta”, dijo el volante de 29 años.

“Llevábamos unos tallos de moroca, los escondíamos debajo de la cama y a las 3:00 de la madrugada hacíamos comida al no aguantar el hambre”, recuerda el conocido como Darlin en su aldea. Siempre ha andado a jalón, ya sea para laburar o pelotear.

