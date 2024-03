José Pinto habla del nuevo récord de Olimpia y juego de Honduras-Costa Rica

Se viene el duelo ante los ticos, ¿sueña estar en La H? “Sí, como todo jugador, creo que sería muy lindo estar en ese partido, todos quisiéramos estar ahí. Y, en lo personal he estado trabajando fuerte, creo que no han salido las cosas como uno espera, tal vez no fue una primera vuelta buena, que sea lo que Dios quiera”.

¿Les ha costado este torneo? “A nosotros nos costó arrancar, todos los equipos ya habían comenzado desde hace bastante tiempo. A pesar de todo eso no perdimos, supimos sumar, creo que lo que toca es trabajar fuerte, sumar de a tres, ganar los partidos y posicionarnos mejor en la tabla”.

¿Ya no les mete presión el récord? “Nosotros jugamos a ganar y, como le decía, antes de eso hablábamos del invicto, yo a veces ni me acuerdo de eso, si no se gana, por lo menos no perder. Eso va de la mano al tema del invicto que superamos y, ahora ya metieron otro invicto (entre risas), pero vamos a trabajar para ser campeones, a eso aspiramos”.

El cambio generacional de Costa Rica: “Creo que en las selecciones menores nos ha costado, pero en la historia Honduras vs Costa Rica ha sido un clásico centroamericano bonito. Ellos tienen jugadores de calidad y, a pesar que ellos han cambiado han hecho las cosas bien. Ellos tienen un nuevo técnico, van a implementar un nuevo trabajo y nosotros pensando en nosotros”.

¿Te ves alcanzando los números mágicos del Peñarol, AC Milan, Real Estelí? “Sería lindo, pero primero que todo me gustaría quedar en la historia con el récord, sería lindo superarlos, pero esperamos mantener el invicto que va de la mano con los resultados, si no ganamos esperamos no perder”.

¿Cuál es la versión que se verá de Olimpia? “En las primeras cuatro o cinco vueltas no nos sentíamos bien por la mini pretemporada que hicimos, pero por la quinta, sexta fecha nos empezamos a sentir mejor. En la segunda vuelta todos mis compañeros están a 100 puntos, esperamos sacar el resultado, estamos peleando un puesto para ser campeones de nuevo”.

La mochila pesada del invicto: “Todos esperaban que rompiéramos ese récord, pero gracias a Dios se dio. En Olimpia jugás con una mochila, hay presión, rompimos ese, luego te ponen otros, es ir día a día, si Dios lo permite ir sumando de a tres”.

¿Es el mejor Olimpia de la historia? “Cada quien tiene su punto de vista, decían que el Olimpia anterior era mejor, pero nosotros rompimos ese récord y para otra gente nosotros somos mejores, tratamos de estar tranquilo, no escucho a ningún compañero decir “que nosotros somos los mejores”, vivimos un día a la vez y si podemos romper récord, bienvenido sea, hemos quedado campeones muchas veces”.