Johnny Palacios confiesa: Olimpia no quiso mandarlo al Manchester City y encuentro con Neymar

Han pasado cinco años desde que el ex zaguero central decidió retirarse, pero aún hay muchos recuerdos que contar, es por ello que Diario EL HERALDO entabló una amena charla con él y pudimos conocer que el futbolista despertó el interés de nada más y nada menos que el Manchester City .

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Johnny fue el último de la exitosa dinastía Palacios Suazo y a pesar de que no se le dio la oportunidad de salir al extranjero por diferentes motivos, el ceibeño puede sacar pecho de varias cosas, como la de asistir al Mundial de Sudáfrica 2010 , estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ganar 14 títulos con Olimpia.

No podíamos terminar la entrevista sin preguntarle lo que sucedió con su error marcado ante Brasil en los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde Neymar fue protagonista y ante eso Johnny fue muy contundente.

Hace un par de años que me retiré por las lesiones, pero ya gracias a Dios las superé, ahora estoy bien y disfrutamos del deporte con algunos excompañeros en veteranos. Ahora me dedico a los negocios familiares y tenemos una escuela de fútbol con muchos niños en La Ceiba. Estamos de profesor asistiendo a Jerry y a Milton.

—Te has perdido de la luz pública, ¿qué ha sido de vos luego de colgar los tacos?

En el Mundial de 2010, el Manchester City tenía pláticas con Olimpia por mí, de hecho, ellos llegaron a Sudáfrica a buscarme. Al final no sé qué pasó, Olimpia tenía sus intereses y no se pudo concretar.

Estamos viendo el fútbol nicaragüense como ha crecido, todos van sumando un porcentaje y nosotros no lo estamos haciendo como se debe. Hay que proyectar a los jóvenes que vienen y mejorar el ritmo de los juegos, debe ser más fluido, porque luego vas a otros lugares y la diferencia es evidente.

—Luego de formar parte de uno de uno de los Olimpia más fuertes en la historia, ¿qué opinas de esta generación que ha tenido mucho éxito, pero que ahora mismo no está bien?

Sí, creo que gané como 14 campeonatos con Olimpia, quise intentar al final jugar en Real Sociedad, pero no hubo ningún acuerdo y mejor decidí dedicarme a los mío.

—¿Te molestó que no te vendió Olimpia?

Claro que sí, porque todo jugador tiene el anhelo de salir y no se me pudo dar. También hubo otro momento en el que pude ir a la MLS y tampoco no se pudo.

—Seguramente no se dio porque estaban pidiendo un buen billete por vos...

Creo que eso pudo ser, pero también con el tiempo había otras conversaciones y caí en una lesión eso me privó de ir al extranjero.

—¿Crees que sí estabas para llegar a jugar en Inglaterra?

Sí, estaba en mi mejor momento y junto a Fabio de Souza vivimos grandes momentos, ganamos muchos títulos y fuimos la mejor zaga del país. Durante muchos torneos fuimos el equipo que menos goles recibía.

—¿Qué representa para vos el hecho que marcaron el récord de que tres hermanos jugaron en un mundial con la Selección?

Está registrado en la historia y nos llena de orgullo a nosotros. Mi papá y mi mamá se sienten muy contentos y creo que eso aún no se ha vuelto a ver. Nosotros decíamos en la casa ‘estamos en la historia luego de jugar en la calle llegamos juntos a una Copa del Mundo’. Estar en el ojo de la gente fue una experiencia muy bonita.