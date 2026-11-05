JIM sale molesto con Real España, opinión del arbitraje y felicita a Osorto tras convocatoria

JIM también defendió la decisión arbitral de no sancionar como penalti una mano de Marco Tulio Aceituno dentro del área, acción que fue revisada mediante el FVS y generó reclamos por parte de los caninos: "Cuando el jugador de Génesis remata, el balón le pega primero en el pie y después va hacia la mano. Eso, según el reglamento moderno de hoy en día, evidentemente no es penal", argumentó el entrenador. Por otra parte, se refirió a la convocatoria de Roberto Osorto a la Selección de Honduras y celebró el reconocimiento para el joven futbolista: "Estamos muy felices, porque es un premio para el muchacho, por su buena trayectoria. Es un chico joven que, a partir de ahora, tiene que saber valorar en su justa medida este reconocimiento".

La Paz, Honduras.- El técnico de Real España , Juan Ignacio Martínez , lamentó que Génesis FC le arrebatara los tres puntos en los últimos minutos y consideró que su equipo había hecho méritos para ganar, aunque reconoció el esfuerzo de los caninos: "El partido tiene muchas lecturas. Nosotros, en la primera parte y hasta el gol, estuvimos bien. Luego desconectamos un poco, también por méritos de Génesis", expresó.

Finalmente, el técnico aurinegro habló sobre la situación de Nixon Cruz y confirmó que el jugador ya superó las molestias físicas que había presentado. Sin embargo, explicó que la expulsión de Jhow Benavídez modificó sus planes y limitó las variantes que tenía previstas para el compromiso. "Tuve que reestructurar el equipo y ahí nos quedamos un poquito limitados en cuanto a los cambios", sentenció Martínez.

Cuéntenos, ¿qué le ha parecido el partido?

El partido tiene muchas lecturas. Nosotros, en la primera parte y hasta el gol, estuvimos bien. Luego desconectamos un poco, también por méritos de Génesis. En el descanso corregimos algunos detalles. Si yo le hablo de ocasiones, ustedes me dirán que no las hubo, porque no había tantas oportunidades claras para los porteros. Pero sí es verdad que nosotros tuvimos jugadas en las que nos faltó ese último momento de dar un buen pase y desequilibrar el partido. Sabíamos perfectamente que Génesis tenía una mala dinámica. Al final, ellos pusieron toda la carne en el asador. Cuando nos quedamos con un jugador menos, eso también ayuda mucho al equipo local, porque nos atacaron. Fíjense que el partido prácticamente estaba terminado y nosotros ya habíamos ganado. Sin embargo, en la última jugada, a balón parado, llegó esa segunda acción. El primer cabezazo lo neutralizamos, pero después vino el gol de Génesis. Quiero felicitarlos porque también debo reconocer que hicieron un buen partido.

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¿Qué sensaciones le genera dejar escapar esos puntos en el cierre del partido? Además, ¿cómo analiza la acción de Jhow Benavídez, que dejó complicado a Real España con un hombre menos?

Es la reflexión final. Estamos peleando todos los equipos que estamos en la lucha por las primeras y segundas plazas. Nos dejamos dos puntos, que no es fácil, y sabemos que este campo tampoco es sencillo. Pero sí es verdad que nosotros teníamos claro en todo momento lo que queríamos.En cuanto a lo de Jhow, como bien comentaba usted, es una pena que se produjera esa jugada. Yo creo que él no quiere hacer esa patada que se interpreta. Es un lance del juego: él está en el aire y, al caer, parece que suelta la pierna. Considero que, en todo caso, hubiese sido una tarjeta amarilla, pero al final el árbitro es quien decide.

Están las acciones de mano, que fueron muy cuestionadas. Desde el banquillo aseguraban que el balón no había golpeado directamente en la mano de un jugador de Real España. ¿Acepta la decisión del árbitro central?

Sí, yo se lo comenté al colegiado. Cuando el jugador de Génesis remata, el balón le pega primero en el pie y después va hacia la mano. Eso, según el reglamento moderno de hoy en día, evidentemente no es penal, porque el balón no va directamente a la mano. Incluso, recuerdo una jugada de hace poco, en otro campeonato, cuando me refiero al fútbol europeo, en la que un jugador español disputaba un partido contra Alemania y el balón terminó golpeándole en la mano. No es una acción en la que nuestro jugador se aproveche de esas circunstancias. Tiene las manos juntas, pero bueno, yo ya hablé con el colegiado y nunca me gusta cuestionar a los árbitros. Es un trabajo muy difícil el que hacen y, como tal, salió con esa interpretación. Hay que respetarla.

¿Cómo ve el panorama de cara al cierre de estas dos últimas jornadas, en esa pugna que tienen por los primeros puestos?

Es una lucha dura, como usted está comentando, porque ahora mismo nos dejamos estos dos puntos. Tenemos partido próximamente, el domingo, aquí cerca de ustedes, contra Independiente. Vamos a intentar, a partir de mañana, recuperar el estado anímico, porque que te empaten un partido que prácticamente tenías ganado, después de hacer un buen esfuerzo y un buen trabajo por parte del equipo, en el último momento, ha sido bastante duro. Vamos a ver cómo recuperamos al grupo y preparamos el partido del domingo.

Se ha confirmado que Daniel Aparicio ya no continúa en la institución. ¿Cuál es su punto de vista como técnico?

No, me van a disculpar, pero ese fue un tema importante que se habló con la junta directiva y entre el club y el jugador. Es una decisión que corresponde al club.

Han venido diferentes clubes denominados grandes y queremos conocer su opinión sobre el terreno de juego del estadio, desde la perspectiva de Real España. ¿Qué opina de la cancha?

Yo creo que la pregunta lleva implícita la respuesta. Si queremos un campeonato como el de Honduras, con un nivel que cada año sea mucho más alto, evidentemente tenemos que jugar todos en las mismas circunstancias. Con la hierba artificial, evidentemente, sale más perjudicado el juego, el aficionado, el resultado y todo, en definitiva. Tengo entendido que próximamente habrá un cambio. No sé si será para el próximo campeonato, pero esperemos que sí.

La convocatoria de Roberto Osorto a la Selección Nacional, ¿cómo la toma usted como técnico y líder del equipo?

Estamos muy felices, porque es un premio para el muchacho, por su buena trayectoria. Es un chico joven que, a partir de ahora, tiene que saber valorar en su justa medida este reconocimiento.