Javier López tras clasificar a la final con Motagua: "En el mes de enero nadie creía en este grupo"

Tegucigalpa, Honduras- Motagua logró su clasificación a la gran final del Clausura 2026 de la Liga Nacional tras vencer al Génesis PN en las triangulares y ahora buscará un nuevo título en el fútbol hondureño. Luego del encuentro, el técnico Javier López habló sobre el rendimiento de su equipo, recordó los momentos difíciles que atravesó el club durante el torneo y lanzó un mensaje a quienes criticaron al Ciclón Azul.

El entrenador español destacó la evolución futbolística de su equipo, defendió el trabajo realizado durante el semestre y respondió a las críticas que recibieron en enero, cuando muchos no colocaban a los azules entre los favoritos al título.

El estratega azul habló del sufrimiento vivido durante el partido, elogió el crecimiento de sus jugadores y también se refirió al posible rival de la final, asegurando que tanto Marathón como Real España representan un reto mayúsculo.

Conferencia de prensa

¿Qué tan bien funcionó su equipo? ¿Qué le pareció el desempeño de los jugadores con el resultado de hoy? Buenas noches, bueno creo que hubo tres partes dentro de este partido. Los primeros 10-15 minutos que me gustó mucho el equipo, jugó como veníamos haciendo habitualmente. Hicimos el gol, el gol de ellos, la reacción de ellos fue inmediata y a partir de ahí sí que el equipo se puso muy nervioso. Con el balón empezaron a aparecer las imprecisiones, empezaron a aparecer los nervios. En el descanso les dijimos que este equipo, si tenía que llegar a la final o no llegar a la final, tenía que estar siendo fiel a lo que había hecho hasta este momento para poder tener esta oportunidad. Creo que nos tranquilizamos, en la segunda parte creo que hicimos un muy buen partido. Nos puso también un poquito nervioso el tema del penalti y en la segunda parte, en una acción muy bonita, llegó el segundo gol y creo que a partir de ahí tuvimos el control del partido. Dominamos el centro del campo, ellos apenas tenían como recurso el balón en largo y en varias transiciones tuvimos opciones como para hacer el tercer gol y terminar el partido. Evidentemente siempre queda una incertidumbre cuando solo vas un gol arriba, de que en cualquier acción el rival te puede empatar. Creo que el resultado estuvo en todo momento a nuestro favor en la segunda parte a partir del gol y creo que con justicia entramos a la final. Los quiero felicitar a ellos, lo hice personalmente con los jugadores, lo hice ahora en el vestuario porque para ellos también es duro. Creo que hicieron una muy buena triangular y creo que hay que destacar el trabajo que ha hecho el profe con este grupo. Y también es excelente el impacto que hemos tenido en esta triangular, como es Génesis. Quizás nadie esperaba el rendimiento que han tenido, pero la verdad es que es un equipo que juega muy bien, que está muy bien dirigido y desde aquí quiero felicitarlos también por la buena triangular que han hecho, más allá de que no hayan podido acceder a la final. ¿Cómo siente que llega el equipo? ¿Ya alcanzaste el nivel que esperabas futbolísticamente de cara a estos duelos de la final? ¿Y también qué porcentaje de responsabilidad le da Romario y también dedicarle un poco la clasificación a la final? Bueno, todos vieron la jugada en la que lastimosamente se lesionó Romario, es un excelente profesional, un excelente compañero. Evidentemente todo el grupo está con el deseo de ser campeón y uno de los motivos evidentemente es Romario. Y bueno, el grado de responsabilidad de todos es cada uno el suyo y en cuanto a la preparación del equipo, si queremos ser campeones tenemos que ser fieles a lo que nos ha llevado hasta aquí. Yo espero que el equipo aprenda de lo que ha sucedido en ese lapso de media hora donde estuvimos muy imprecisos y ese no es el juego que nos puede llevar a ser campeón. Nos hemos llegado hasta aquí con una filosofía de juego, en esta final tenemos que ser más fieles que nunca, independientemente de que sabemos que en una final hay mucha igualdad y mucha emoción. Y tenemos que jugar más con la cabeza y menos con el corazón.

Segundo torneo, lo agarró a medias el pasado y ya está en una final. ¿Qué siente en este momento y qué significa para usted el haber llegado ya a una final en el fútbol hondureño, que tanto nos contó durante todo el semestre que soñaba venir a dirigir aquí? Y hoy ya está en la fiesta grande, ¿qué significa para usted? Sí, la verdad que es el primer torneo completo que estoy y bueno, estoy contento, no solo por llegar a la final sino que creo que por la forma que hemos manifestado durante muchísimos partidos. Y una vez que estás en la final, la alegría es ganarla ¿no? Estar en la final para ser el segundo, no queremos, hemos hecho una fase regular. Yo estaba rescatando un poco la estadística, desde que uno llegó aquí, desde ese 11 de agosto que uno llegó aquí, en torneo regular somos el equipo que más puntos sumó. Y eso me tiene también muy contento porque en la regularidad hemos sido desde ese momento el mejor equipo de la Liga de Honduras. Teníamos el pendiente de la triangular anterior donde no logramos ni tan siquiera una sola victoria. Y en esta triangular empezamos mal, nos pusimos peor y creo que reaccionamos en el momento exacto para poder estar en el lugar que corresponde. Te decía también que estábamos en un proceso y es muy importante en los procesos ir mejorando lo que has hecho anteriormente. En el torneo anterior quedamos terceros en la fase regular, en este torneo hemos quedado segundos, en algún momento hemos estado incluso líderes. Y ahora poder llegar a la final es seguir incrementándonos dentro de ese proceso y seguir etapas naturales que tiene que seguir este proceso si uno quiere y desea permanecer al frente del ciclón azul. ¿Cuál es el mensaje para esas personas, aficionados, medios, lo que sea, que desmeritaban que Motagua estuviera en este grupo, que desmeritaban que Motagua fuera segundo de la vuelta regular? ¿Cuál es el mensaje para ellos de desahogo? La realidad es que somos muy honestos, en el mes de enero nadie creía en este grupo y cuando digo nadie me refiero a nadie. Ustedes nos ponían como el cuarto o quinto equipo del grupo, que no nos habíamos reforzado bien, que había llegado un ex Olimpia, que no sabíamos si se iba a comprometer con el Motagua. Un jugador muy mayor, por Romario, y luego sí la llegada del goleador que ilusionó un poquito. Creo que mejoramos mucho a nivel individual, a nivel colectivo, nos hicimos fuertes ahí dentro del vestuario. Hubo muchas anomalías en el entorno, recuerdo perfectamente momentos en los que se decía que el entrenador había dimitido. Muchas cosas contra las que este grupo ha tenido que luchar y lo único que nos ha hecho es más fuerte ahí en la interna. Ha habido momentos de muy buen fútbol de este equipo, que es la parte que me tiene a mí más contento. Porque no solo quiero llegar a la final y ser campeón, ya lo hemos dicho muchas veces, queremos hacerlo de una manera diferente. Ni mejor ni peor que la de los demás, diferente. Y ojalá lo logremos, porque creo que sería un paso importante para Motagua y también para el fútbol de aquí de Honduras. Profe, están las puertas del otro partido para conocer a quién se enfrentará en la gran final. Si le pregunto de antemano, ¿a quién le gustaría usted enfrentar por lo que ya ha vivido y la forma de juego? Y también, porque esto variaría, ¿dónde cerraría también el partido de la gran final? Mira, los dos son equipos que generan un reto muy atractivo para Motagua. A Marathón no le hemos logrado ganar en cuatro partidos, esta es la realidad. Y el reto sería poder lograrlo en caso de que llegue a la segunda final. Sería el primer partido de visita y el segundo de local. Y Real España es el equipo, ya lo felicité en su momento, que quedó campeón de la vuelta regular. Y es otro reto atractivo el poder superar a ese equipo en una final. En este caso, jugando al revés. Mis mejores experiencias aquí en Centroamérica las he tenido cerrando de visita, esta es la realidad. Pero el que nos toque es un privilegio, es una bendición. Y a las diez y media de la noche sabremos quién es nuestro oponente. Y a partir de ahí prepararemos lo que corresponde para poder lograr que Motagua sea campeón.