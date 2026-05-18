  1. Inicio
  2. · Deportes

Definida la final del torneo Clausura del fútbol hondureño: Motagua se medirá ante Marathón

El Motagua fue líder de su grupo y el Marathón sorprendió al dejar en el camino al Olimpia y a Real España

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 22:17
Definida la final del torneo Clausura del fútbol hondureño: Motagua se medirá ante Marathón

El Motagua y Marathón se enfrentarán en una nueva final del fútbol hondureño.

 Foto: El Heraldo

San Pedro Sula, Honduras.- Se ha definido los finalistas del torneo Clausura de la Liga Nacional. Uno de los grupos en la triangular lo ganó el Motagua y el otro de igual forma con mucho sufrimiento, Marathón.

Los finalistas se conocieron hasta la última fecha de esta fase, el primero en conseguirlo fue el Motagua al derrotar 2-1 al Génesis PN con tantos de Giancarlo Sacaza y otro de Jhen Clever Portillo.

Bronca en Real España, influencers sorprenden, jugador casi sale herido y Marathón se burla

Mientras que el Marathón con un empate le bastó para dar ese paso a la final. Los verdolagas habían derrotado al mismo Real España y Olimpia como local, luego consiguieron este punto de visita ante los aurinegros.

El primer choque de la final del fútbol hondureño será este jueves 21 de mayo, sería en el estadio Morazán, la hora la confirmaría el conjunto verdolaga.

Motagua deja dudas, pero vence al Génesis y se mete a la final en busca de su título 20

Mientras que la gran final será el domingo 24 de este mismo mes en la cancha del estadio Nacional, de igual forma, la hora se dará a conocer en los próximos días.

El Motagua va su título número 20 en la primera división del balompié catracho, por su parte el Marathón quiere alcanzar la décima.

La última vez que los azules y verdolagas se enfrentaron en una final fue en el Clausura del 2018, en la ida quedaron 1-1 y en la vuelta 0-0, todo se definió en penales donde los sampedranos se impusieron 5-4.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias