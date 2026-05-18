Definida la final del torneo Clausura del fútbol hondureño: Motagua se medirá ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Se ha definido los finalistas del torneo Clausura de la Liga Nacional. Uno de los grupos en la triangular lo ganó el Motagua y el otro de igual forma con mucho sufrimiento, Marathón. Los finalistas se conocieron hasta la última fecha de esta fase, el primero en conseguirlo fue el Motagua al derrotar 2-1 al Génesis PN con tantos de Giancarlo Sacaza y otro de Jhen Clever Portillo.

Mientras que el Marathón con un empate le bastó para dar ese paso a la final. Los verdolagas habían derrotado al mismo Real España y Olimpia como local, luego consiguieron este punto de visita ante los aurinegros. El primer choque de la final del fútbol hondureño será este jueves 21 de mayo, sería en el estadio Morazán, la hora la confirmaría el conjunto verdolaga.