Javier López confirma que sí hubo muertos en el clásico y analiza derrota de Motagua ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que parecía ser una fiesta deportiva, terminó manchada por un hecho penoso. El clásico hondureño entre Motagua y Olimpia, correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026, se vio opacado por actos de violencia en las afueras del estadio, donde un enfrentamiento entre barras dejó varios aficionados heridos. Pese al ambiente tenso y a los rumores de suspensión, el compromiso se disputó y fue Olimpia quien se llevó el triunfo 1-0 gracias a un gol de Edwin Rodríguez. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano ante la gravedad de lo ocurrido en la previa.

Tras el pitazo final, el técnico de Motagua, Javier López, compareció ante los medios con un tono visiblemente afectado, lamentando los hechos ocurridos en las afueras de estadio y cuestionando la decisión de que el partido se jugara. El estratega fue contundente al asegurar que nadie estaba en condiciones emocionales para disputar el partido, expresó sus condolencias a las víctimas de ambos equipos y calificó como “una vergüenza” que el juego no se suspendiera. Además, valoró el impacto negativo que estos hechos generan en el fútbol hondureño y expresó su opinión tras la renuncia y "show" de Jeaustin Campos.

Conferencia de Javier López

¿Qué nos puede decir de todo lo que ha sucedido esta tarde noche? El partido parece pasar a segundo plano después de lo que ha sucedido afuera del estadio hoy. Sí, la verdad que concuerdo totalmente contigo, creo que el partido y lo que se vio dentro del terreno de juego pasa totalmente a un segundo plano. Emocionalmente, empezando por su servidor, no estábamos preparados para lo que se vivió en la previa. Mis más sinceras condolencias para todas las personas, da igual la playera que llevaban puesta, que se han visto afectadas directamente y de manera muy grave por esta situación. También para los dos clubes, para todo el fútbol hondureño es un día tristísimo. El fútbol es motivo de alegría, no puede ser motivo de perder la vida y mucho menos a las afueras del estadio. Estamos ya en años muy avanzados, no es la primera vez que sucede, tiene que ser la última. Yo estoy como todo el club, toda la plantilla, cuerpo técnico, directiva, seguro que totalmente tristes por lo que ha pasado en la previa. Lamentar mucho lo que ha sucedido y también que no hayamos tenido esa empatía para entender que no se podía jugar al fútbol. Estaba ahí en el túnel de vestuarios y de repente cinco tiros de un lado, tres tiros del otro. Todos notamos las detonaciones y no es un estado para jugar un partido, más teniendo en cuenta que hay aficionados tanto de un lado como del otro que están en el hospital. Alguno de ellos ha fallecido, me consta. ¿Por dónde pasó la derrota y por qué Motagua no tuvo el volumen de juego que ha venido teniendo en partidos anteriores? El partido pasó en segundo plano, lo tengo claro. Todos podemos evaluar el partido. En estos tres días, estos dos partidos, hemos dejado de hacer cosas que veníamos haciendo con regularidad y que ya parecían un hábito. Hemos perdido orden, disciplina, volumen de juego, coordinación, ocupación del campo, amplitud, profundidad. Repito, hoy el partido pasa totalmente en segundo plano, no solo para nosotros, también para la plantilla de Olimpia. En ese sentido, no hemos mostrado las señas de identidad que nos han llevado a ocupar el primer lugar de la clasificación. Yéndonos al partido y al resultado, puedo entender la frustración de nuestra afición. Esperaban el día de hoy un buen partido, un buen resultado. Desde ya nos vamos a poner a trabajar para revertir lo que han sido estos dos últimos partidos. Está claro que hemos dejado de hacer cosas que veníamos haciendo con regularidad. Confío en el equipo, en el cuerpo técnico, confío en la plantilla, en todos y cada uno de los jugadores que tenemos. Hemos demostrado a lo largo del campeonato que lo podemos hacer y lo tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a encontrarnos a nosotros mismos. A veces es bueno pegar un par de tropiezos y más en este momento. Podremos reencontrar con esa mejor versión de Motagua y desde ya nos vamos a poner ahí. ¿No cree que hoy era el momento para que los dos equipos más grandes de nuestro país marcaran un precedente, para decir que la vida vale más? Siento vergüenza de que se haya jugado este partido, lo digo abiertamente. El primero que no estaba emocionalmente para jugarlo. Creo que esto lo puedo multiplicar a cualquier miembro del cuerpo técnico de Olimpia, a cualquier jugador. Que no hay fechas, que no sé qué. Yo creo que la vida humana vale mucho más que cualquier partido, cualquier resultado que se pueda dar en la cancha. Escuchando detonaciones ahí a la puerta. Ustedes mismos se tuvieron que ocultar, se tuvieron que esconder, porque estaban ahí a la puerta. No es un día para que se juegue un partido de fútbol, es así de simple, es así de claro. No podemos hablar del resultado del juego. Esto que lo analice quien quiera. Además, personalmente he visto los videos de los heridos que están en el hospital. Tengo muy claro quién ha fallecido, hasta tengo el nombre, hasta tengo de qué barra era. Da igual, repito, aquí no hay colores, aquí hay personas que hoy han fallecido en la antesala de este partido. En mi opinión es una vergüenza que se haya jugado este juego. Da igual quien lo haya ganado. Si hubiésemos ganado estaría diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo en este momento. Nadie de los que estamos aquí presentes, ni nadie de los que está en su casa, estaba hoy para ofrecer un gran espectáculo. A partir de ahí poder ser evaluado por todos ustedes.