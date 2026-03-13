Javier Atala habla del salario del nuevo cuerpo técnico de Honduras y otros candidatos

El dirigente detalló que el estratega se encuentra en una escala salarial media y que su contrato es manejable para la federación, incluso más económico que el del cuerpo técnico anterior, al tiempo que expresó confianza en que el proceso permita mejorar el fútbol nacional con un trabajo a largo plazo.

Tegucigalpa, Honduras .- El presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala , en charla con Diario El Heraldo, explicó los motivos por los que la federación se decantó por el entrenador español José Francisco Molina para dirigir a la Selección de Honduras, destacando que se apostó por un proyecto distinto enfocado en el desarrollo y la captación de talento desde las bases, acompañado por un director deportivo que ayudó en la elección del técnico.

Hay que propiciar para que el nuevo entrenador de la Selección de Honduras se sienta bien acá en el país Es una invitación a los miembros de la Federación y al cuerpo técnico de España. Yo creo que es muy importante que ellos se sientan en casa. Vienen a un país nuevo; han estado aquí el profesor Molina, Francis , han estado viviendo en otros países, pero venir a un país no es fácil. Yo creo que aquí que el embajador los está acogiendo les da calor y les da confianza para que ellos estén bien aquí, se dediquen a jugar, a entrenar y a hacer buenas cosas para el fútbol de Honduras.

Además, Atala también valoró el momento de Motagua en la Liga Nacional de Honduras, resaltando que el club azul marcha líder del torneo Clausura y que la meta institucional siempre es competir por el campeonato y mantenerse en los primeros lugares.

¿Qué le ha dicho el profe Molina? Ya tuvo la posibilidad de visitar los estadios, porque hablamos con el profesor que quizás es muy distinto ver los partidos por la televisión; ya cuando va al estadio tiene otro contexto. ¿Qué le ha dicho de esas primeras visitas a los estadios?

Yo creo que él fue el domingo, creo que ayer estuvo viendo el partido del España. Nos dijo que no es lo mismo verlo en tele que verlo presente. Yo creo que lo que dice es que hay que seguir trabajando. A los jugadores de Honduras todavía nos falta, yo creo que es un trabajo, pero sí le gustaron los jugadores, le gustó cómo juega el fútbol hondureño. Dice que no es lo mismo verlo en televisión que verlo jugar y que hay buenos elementos en Honduras, que hay que saber cuáles y trabajarlos, pero que sí está contento con lo poquito que ha visto en los partidos que ha visto.

Esta apuesta que hicieron con el profe Molina es diferente de parte de ustedes, porque habitualmente en los últimos procesos venían entrenadores sudamericanos, incluso con más cartel que el profe Molina en cuanto a hoja de vida. Pero ustedes están haciendo una apuesta diferente, ¿no? ¿Qué tanto costó tomar esa apuesta?

Yo creo que la apuesta fue cuando trajimos a Francis, que es el director deportivo que figurativamente tenemos en la federación. Él es el que sabe de fútbol. Después nos recomendó qué entrenadores funcionan para que puedan venir acá y ahí fue que tomamos la decisión de que viniera el profesor Molina. Pero lo importante es que el proceso que ellos hicieron allá en la Federación de España quieren implementarlo aquí. Ellos estuvieron en la federación de España donde cuando empezaron a trabajar la federación todavía no era una de las mejores selecciones del mundo.

Ahora tú miras que España es una selección con posibilidad de ganar el Mundial ahorita en Estados Unidos. Lo que hicieron allá es implementar algo parecido aquí: hay que trabajar desde las ligas menores, las selecciones menores, ir a ver el escauteo de jugadores internos y de jugadores internacionales en España, en Europa y en Estados Unidos. Yo creo que es un trabajo que es de poquito a poquito y vamos a llegar a algo grande, un proceso que tiene que durar bastante tiempo.

Javier, y cuando ustedes miraron ese montón de nombres de candidatos, ¿qué encontraron en el profe Molina que dijeron “creemos que este es el indicado”? ¿Qué encontraron en él que no miraron en los demás?

Yo creo que hay unos que no podían, tal vez hablamos con algunos que no es que no les gustara, sino que no les interesaba venir a Honduras. A él nos gustó bastante la experiencia que ha tenido en selección, donde estuvo en India. Esas cosas nos gustaron y nos gustó que tenía una relación con Francis y que ellos trabajaron juntos en la federación, que fueron parte del éxito en España. La idea es que puedan venir a hacer, no replicarlo, pero sí algo parecido: ir creciendo e ir mejorando nuestro fútbol.

Javier, y sin decir cifras, obviamente. ¿Estaba el profesor Molina entre los más caros o en la tabla media?

No, estaba en la tabla media, había más caros. Yo creo que al final eso sale más barato, más económico que el cuerpo técnico anterior, pero siempre es un buen contrato para él y manejable para la federación.

O sea, el cuerpo técnico actual gana menos que el anterior

Sí, pero es manejable para la federación. Yo creo que todavía tenemos una buena calidad de entrenadores a un buen precio. Pero al final es un trabajo que hay que hacer, no importa, porque hemos traído entrenadores a los que les pagamos bastante y no clasificamos. Al final eso es lo que la federación puede pagar y que se adapte a lo que queremos nosotros como federación aquí en Honduras.

Haciendo un cambio de juego aquí, ¿qué tal la temporada del ciclón?Vamos en primer lugar. Yo creo que nos va a tocar contra Victoria. Acaba de terminar la primera vuelta, falta otra vuelta. Yo creo que hay buenos equipos en este torneo. Están jugando bien Real España. Tal vez a capa caída ahorita Olimpia y Marathón, pero son equipos fuertes que pueden levantar en cualquier momento. Pero lo importante es que Motagua tenga que seguir jugando así como está jugando si quiere llegar a la final y ser campeón.

Dijo el profe que para él, y no lo decía por ego, Motagua era el equipo que mejor jugaba. ¿Usted así lo ve actualmente, hoy? Porque esto del fútbol cambia mucho.

Es el equipo que mejor anda jugando en la liga. Yo creo que lo importante no es solo jugar, es ganar los partidos. Mientras ganemos los partidos estamos contentos. Yo creo que Motagua juega bien. Cuando uno platica con la gente que va al estadio, a la gente le gusta cómo juega Motagua. Eso es importante, pero al final esto es de resultados. Si hay buenos resultados estamos contentos, si hay malos resultados estamos todos tristes.

Ahora, ¿qué tanta presión les mete para este torneo? Ya para ir cerrando, Javier. ¿Qué tanta presión les mete el querer ganar el título? En Motagua es una obligación siempre, ¿no? Pero este torneo, ¿qué tanta presión tienen por ganar ese título? Sobre todo, y hay que decirlo, porque los dos títulos anteriores se quedaron del lado blanco

No, yo creo que no es una presión que tenemos. Yo creo que la función del Motagua, los directivos siempre y el entrenador que esté, es buscar el campeonato. Para eso trabajamos, para eso invertimos en el equipo, que la inversión que hacemos es bastante elevada, para estar siempre en los primeros lugares y ganar campeonatos. Esa presión ya viene con Motagua: venir a Motagua ya es presión y tenemos que buscar resultados.

La última, ¿qué tal los fichajes? ¿Valieron pena?

Yo creo que los dos delanteros vamos bien y esperemos que sigan metiendo más goles y ganando partidos.

Es una satisfacción, ¿verdad, Javier, para el directivo? Cuando le apuesta plata por un refuerzo y mira que anda rindiendo. Porque aquí en Honduras es complicado pegarle

Yo creo que es difícil adaptarse aquí, venir a jugar a Honduras. Al fútbol de Honduras no cualquiera. Y cuando sale uno de estos y sale goleador nos da alegría y todo, y hay que apoyarlo para que siga adelante este jugador.