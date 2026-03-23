¿Cuáles serán las condiciones climáticas en Honduras este martes 24 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes 24 de marzo estarán marcadas por predominio de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, informó Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Según el especialista, "por la tarde el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe", lo que podría generar precipitaciones débiles dispersas en la región oriental.
García agregó que las lluvias se presentarán de manera aislada en la región norte, central y en algunas áreas de la región occidental.
El pronosticador detalló que "se espera que se sigan presentando temperaturas frescas al amanecer y cálidas en horas de la tarde".
En cuanto al comportamiento del oleaje, Jairo García indicó que este estará entre uno y tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca.
Temperaturas
En Tegucigalpa se proyecta una temperatura máxima de 29° C y mínima de 17° C. La región central tendrá una máxima de 29° C y mínima de 17° C, mientras que la región insular registrará máximas de 32° C y mínimas de 20° C.
La zona norte alcanzará temperaturas de hasta 29° C y mínimas de 20° C, en tanto que la región oriental tendrá máximas de 32° C y mínimas de 17° C.
El sur del país registrará las temperaturas más altas con una máxima de 38° C y mínima de 25° C, mientras que la región occidental tendrá una máxima de 31° C y mínima de 10° C.
Jairo García concluyó que "las condiciones secas prevalecerán, pero las lluvias aisladas permitirán algo de alivio en algunas zonas del territorio nacional".
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