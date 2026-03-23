¿Cuáles serán las condiciones climáticas en Honduras este martes 24 de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones climáticas para este martes 24 de marzo estarán marcadas por predominio de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, informó Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Según el especialista, "por la tarde el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe", lo que podría generar precipitaciones débiles dispersas en la región oriental.

García agregó que las lluvias se presentarán de manera aislada en la región norte, central y en algunas áreas de la región occidental.

El pronosticador detalló que "se espera que se sigan presentando temperaturas frescas al amanecer y cálidas en horas de la tarde".

En cuanto al comportamiento del oleaje, Jairo García indicó que este estará entre uno y tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca.