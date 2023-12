Jaime Lozano recuerda cruce ante Honduras: “Fue un mal partido, no se puede esconder”

“Ser cabeza de serie no te garantiza nada. Ves los bombos y todo son selecciones fuertísimas”, dijo Lozano sobre el sorteo del 7 de diciembre en Miami (Florida). “Ha crecido muchísimo el fútbol en Suramérica, casi todas las selecciones tienen a los jugadores en equipos muy importantes en Europa”.

“Esta Copa América es distinta. La ventaja es que estamos en casa, con nuestra afición”, dijo Lozano sobre el apoyo que recibirá su escuadra de la enorme comunidad mexicana en Estados Unidos.

“Es una oportunidad inmejorable para hacer historia. No solamente queremos estar, sino hacer cosas que no se han logrado”, aseguró el timonel de México, que fue dos veces subcampeona de este torneo (1993 y 2001) y no lo disputa desde 2016.