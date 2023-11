Faitelson dice que “lo del robo” a Honduras “es excusa barata”

“También podríamos llorar los mexicanos por la dificultad que tuvo una selección para finalmente lograr su pase a la Copa América 2024. No hay nada que festejar, a México le costó muchísimo eliminar a una selección del mundo tercermundista del fútbol”, manifestó.

“A México le costó muchísimo eliinar a una selección que no tiene nivel internacional, no tiene reputación. México sufrió porque no tiene calidad, porque no tiene juego de conjunto y que por momentos en esta serie no tuvo personalidad”, añadió.

“Con este nivel México no tiene nada que hacer en la Copa América, ¿a qué va a la Copa América?, a enfrentar a Argentina, Uruguay, Brasil o Colombia que anda bien, con este nivel no va a hacer nada”, puntualizó.