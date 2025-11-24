  1. Inicio
Continúan los problemas en el Real Madrid: Desvelan nuevo descontento de Mbappé

El conjunto merengue, además de acumular tres partidos sin ganar, la tensión en la plantilla crece en medio de inconformidades

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:28
Otra bomba mediática sacude al Real Madrid: el descontento de Mbappé con parte de la plantilla amenaza la estabilidad del equipo.

Este lunes 24 de noviembre se reveló en España un nuevo conflicto interno: "Kylian Mbappé llegó al límite con tres compañeros del Real Madrid".
El portal español El Nacional destapó que Kylian Mbappé se hartó con tres figuras clave del Real Madrid, detallando los motivos del descontento del astro francés.
La prensa española retrata al Real Madrid en crisis: "Empató 2-2 ante el Elche en un duelo lleno de dudas. De inseguridad. De falta de respuestas. Los locales golpearon primero. Luego llegó el empate. Después, un nuevo golpe. Y al final, otro empate salvador. Un caos constante. Un reflejo del momento actual"
"Mbappé, el único que luchó por la victoria": El Nacional resalta la entrega del francés frente a la apatía del resto del equipo.
Según El Nacional, el francés evidencia su malestar al percibir que varios jugadores no rinden como él necesita, lo que genera una brecha en la ambición colectiva del equipo.
Kylian Mbappé ha llegado a un punto de ruptura y no quiere saber nada de tres jugadores de la plantilla del Real Madrid.

Álvaro Carreras, el lateral izquierdo incorporado esta temporada desde el Benfica, encabeza la lista de jugadores rechazados por Kylian Mbappé en el Real Madrid.
Para el astro francés, Carreras proyecta fragilidad en cada encuentro. El Nacional destaca: "Mbappé lo considera un punto débil que queda expuesto duelro a duelo".
"Mbappé necesita un lateral completo y Carreras no lo está siendo": el francés busca un aliado en la banda que una aportación al ataque con seguridad defensiva.
El brasileño Rodrygo Goes se ha convertido en otro foco de fricción para Kylian Mbappé, quien ha llegado al límite con su compañero de ataque.
Mbappé observa en Rodrygo una falta de efectividad constante: "Desaprovecha oportunidades, se desconecta del juego y no genera peligro real. Su aporte en ataque es limitado".
Mbappé comienza a perder la paciencia con Rodrygo, criticando su falta de eficacia y su incapacidad para mantener el ritmo exigido en el equipo.
El brasileño Vinicius Junior completa la lista de jugadores señalados por parte de Kylian.
"Vinicius hace la guerra por su cuenta": Mbappé critica su individualismo y su racha de siete partidos sin goles ni asistencias.
Kylian Mbappé ha llegado a un punto de ruptura y no quiere saber nada de tres jugadores de la plantilla del Real Madrid.
