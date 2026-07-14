Iván Barton no perdonó: Duro castigo a España luego de avanzar a la final del Mundial

Arlington, Estados Unidos.- Francia encajó este martes con decepción el final del sueño de los 'Bleus' de ganar la Copa del Mundo de fútbol al ser dominados y eliminados por 'La Roja' en la semifinal (0-2), con lo que disputará la final el próximo domingo frente a Argentina o Inglaterra. La selección francesa de fútbol "no pudo superar a una dominante España" este martes en Dallas (Estados Unidos), destaca el diario Le Monde, en una valoración de una victoria española "bien merecida" ampliamente compartida por los medios de comunicación en Francia, que encajó la derrota el día de su Fiesta Nacional del 14 de julio.

Todo comenzó de la mejor manera para España. A los 22 minutos del primer tiempo, Mikel Oyarzabal transformó un penal en gol y adelantó a la Roja en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. Con la ventaja en el marcador, el conjunto español buscó impedir que los franceses encontraran espacios para explotar su poder ofensivo, encabezado por Kylian Mbappé, Michael Olise y el resto de sus figuras. Para ello, no dudó en recurrir a faltas tácticas cuando fue necesario.