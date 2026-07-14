Messi vs "CR9": ¿Cómo era el fútbol la última vez que España llegó a una final del Mundial?

España volverá a jugar una final del Mundial tras derrotar a la temida Francia de Kylian Mbappé. La última vez que llegaron a esta instancia fue en Sudáfrica 2010.
Luego de una espera de 16 años, la 'Furia Roja' vuelve a una gran final del mundo pero, ¿cómo era el fútbol en ese entonces?
Lionel Messi apenas tenía dos Balones de Oro.
Cristiano Ronaldo no era CR7, era CR9, por el número de su camiseta.
Era el inicio de una era gloriosa con la mayor rivalidad en la historia del fútbol.
Mourinho llegaba por primera vez al Real Madrid. Curiosamente regresó al banquillo merengue este 2026.
David Beckham sorprendía con su fichaje a préstamo con el Milán desde el LA Galaxy.
Los Galácticos 2.0
El Inter de Milán, de la mano de Mourinho, conquistaba la Champions League para completar su primer triplete en la historia.
Raúl, la leyenda merengue, llegaba al fútbol alemán para defender los colores del FC Schalke 04.
Reinaldo Rueda era entrenador de la 'H', la Selección de Honduras. El DT que logró clasificar a Honduras a su segundo Mundial en la historia.
Pep Guardiola vs Mourinho en los clásicos.
Sorpresiva eliminación del Real Madrid en octavos de final ante el Lyon de Francia.
El equipo del año en 2010.
Un joven 'Chicharito' llegaba al Manchester United. Luego anotaría ante el legendario guardameta Manuel Neuer.
Así era la moda en la primera década del segundo milenio.
Neymar comenzaba su camino en la selección brasileña.
Olimpia y Real España fueron los campeones de la Liga Nacional en ese año.
Inter de Porto Alegre ganaba la Copa Libertadores a las Chivas de Guadalajara.
El gordo, Ronaldo Nazario, todavía jugaba al fútbol con el Corinthians de Brasil.