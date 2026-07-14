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Messi vs "CR9": ¿Cómo era el fútbol la última vez que España llegó a una final del Mundial?

El regreso de España a una final mundialista desentierra recuerdos olvidados en la era del fútbol

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 16:46
Messi vs CR9: ¿Cómo era el fútbol la última vez que España llegó a una final del Mundial?
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España volverá a jugar una final del Mundial tras derrotar a la temida Francia de Kylian Mbappé. La última vez que llegaron a esta instancia fue en Sudáfrica 2010.

 Foto: Cortesía redes
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Luego de una espera de 16 años, la 'Furia Roja' vuelve a una gran final del mundo pero, ¿cómo era el fútbol en ese entonces?

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Lionel Messi apenas tenía dos Balones de Oro.

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Cristiano Ronaldo no era CR7, era CR9, por el número de su camiseta.

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Era el inicio de una era gloriosa con la mayor rivalidad en la historia del fútbol.

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Mourinho llegaba por primera vez al Real Madrid. Curiosamente regresó al banquillo merengue este 2026.

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David Beckham sorprendía con su fichaje a préstamo con el Milán desde el LA Galaxy.

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Los Galácticos 2.0

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El Inter de Milán, de la mano de Mourinho, conquistaba la Champions League para completar su primer triplete en la historia.

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Raúl, la leyenda merengue, llegaba al fútbol alemán para defender los colores del FC Schalke 04.

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Reinaldo Rueda era entrenador de la 'H', la Selección de Honduras. El DT que logró clasificar a Honduras a su segundo Mundial en la historia.

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Pep Guardiola vs Mourinho en los clásicos.

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Sorpresiva eliminación del Real Madrid en octavos de final ante el Lyon de Francia.

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El equipo del año en 2010.

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Un joven 'Chicharito' llegaba al Manchester United. Luego anotaría ante el legendario guardameta Manuel Neuer.

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Así era la moda en la primera década del segundo milenio.

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Neymar comenzaba su camino en la selección brasileña.

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Olimpia y Real España fueron los campeones de la Liga Nacional en ese año.

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Inter de Porto Alegre ganaba la Copa Libertadores a las Chivas de Guadalajara.

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El gordo, Ronaldo Nazario, todavía jugaba al fútbol con el Corinthians de Brasil.

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