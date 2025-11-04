Israel Canales tras el vergonzoso 7-0 de Honduras ante Brasil: Pasó factura el escenario”

Doha, Qatar.- La Selección Sub-17 de Honduras inició su participación en la Copa Mundial de la FIFA con un duro desafío ante la poderosa escuadra de Brasil, cayendo por un amplio marcador en su debut. Pese al tropiezo, el cuerpo técnico liderado por Israel Canales prefirió enfocarse en los aspectos positivos que dejó el encuentro y en la oportunidad de mejorar de cara a los próximos compromisos del torneo juvenil.

El seleccionador nacional, Israel Canales, ofreció una entrevista a la prensa de FIFA tras el partido, en la que mostró una lectura clara del desempeño de su equipo. “Pasó factura el escenario a los muchachos”, señaló, reconociendo la presión que implicó enfrentar a uno de los equipos más fuertes del mundo a nivel juvenil.