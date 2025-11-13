Revelan el insólito motivo que provocó la salida de Moya y Ever Alvarado de Real España

San Pedro Sula, Honduras.- El Real Club Deportivo España sorprendió a todos la mañana de este jueves 13 de noviembre tras anunciar la repentina salida de sus futbolistas Brayan Josué Moya y Ever Alvarado. A falta de cuatro jornadas para el cierre de las vueltas regulares en el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, el conjunto aurinegro causó revuelo al notificar que ambos jugadores no seguirán en el equipo tras rescindir su contrato laboral.

"La junta directiva del Real Club Deportivo España ha tomado la decisión unilateral de rescisión de contrato a los jugadores Brayan Josué Velásquez Moya y Ever Gonzalo Alvarado Sandoval", notificó la institución mediante comunicado.

Motivo de la salida de ambos jugadores

¿Por qué la máquina se deshizo de los futbolistas cuándo el campeonato llegará en su etapa decisiva?, esa es la pregunta que muchos aficionados se han realizado tras conocerse la sorprendente noticia. Horas después de lo acontecido, Diario EL HERALDO conoció en Exclusiva los motivos que provocaron que los jugadores Brayan Moya y Ever Alvarado fueran dados de baja en el Real España. Los aurinegros jugaron el pasado sábado en La Ceiba en donde vencieron 2-0 al Victoria, al día siguiente tuvieron día libre y los jugadores fueron citados para volver a las prácticas el pasado lunes. Sin embargo, los experimentados Moya y Alvarado tomaron la decisión de no entrenar durante toda la semana debido a la falta de pagos en el equipo, quien ha estado atravesando serios problemas económicos a lo largo de los últimos meses.